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MacOS 14 Sonoma вызывает проблемы с доступом к портативным жестким дискам
Новейшая операционная система Apple, macOS Sonoma, вызывает массовые проблемы с доступом к данным на внешних накопителях с файловой системой exFAT. Пользователи жалуются на потерю файлов, а Apple пока игнорирует проблему.

Компания Apple столкнулась с очередной волной критики в свой адрес в связи с выходом новой версии операционной системы macOS 14 Sonoma. По сообщениям многочисленных пользователей, установка этого обновления приводит к серьезным проблемам с портативными жесткими дисками и USB-флешками, отформатированными в файловой системе exFAT.

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Владельцы Mac, решившие обновиться до Sonoma обнаруживают, что после установки апдейта они теряют доступ к своим файлам, хранящимся на внешних накопителях с exFAT. Попытки подключить такие диски или флешки к компьютеру ни к чему не приводят - macOS просто не видит их и не позволяет работать с данными.

Масштабы бедствия впечатляют - в социальных сетях и на профильных форумах появляются все новые и новые жалобы от пострадавших юзеров. Многие из них хранили на внешних дисках ценные рабочие документы, семейные фотоархивы, коллекции музыки и видео, а теперь рискуют потерять эти данные безвозвратно.

Что самое возмутительное, Apple была прекрасно осведомлена о данной проблеме еще на стадии бета-тестирования Sonoma несколько месяцев назад. Однако, несмотря на многочисленные сообщения о баге, компания так и не предприняла никаких действий, чтобы исправить ситуацию до релиза финальной версии ОС.

Такое пренебрежительное отношение к пользователям вызывает серьезные вопросы к компетентности Apple и качеству ее продуктов. Складывается впечатление, что в погоне за новыми функциями и визуальными эффектами, в Купертино напрочь забыли о базовых принципах стабильности и надежности, которые всегда были визитной карточкой "яблочной" экосистемы.

Остается надеяться, что Apple в кратчайшие сроки выпустит патч, исправляющий злополучный баг с exFAT в macOS 14 Sonoma. В противном случае, компании грозит новый виток негатива и дальнейшая потеря доверия со стороны своих клиентов, которые вправе ожидать от продукции премиального класса безупречной работы и уважительного отношения к их данным.

В качестве временного решения некоторые пользователи сообщают об успешном восстановлении доступа к своим данным с помощью сторонних программ для работы с файловыми системами. Однако, использование подобных утилит требует определенных навыков и может быть сопряжено с риском потери данных.

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