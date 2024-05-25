Новое исследование, проведенное с помощью передовых компьютерных моделей, показало, что магнитное поле Солнца может возникать не в глубинах звезды, как считалось ранее, а гораздо ближе к поверхности, во внешних слоях солнечной атмосферы.

Долгое время считалось, что магнитное поле Солнца генерируется глубоко под его поверхностью, в области, называемой тахоклином. Эта область, расположенная между зоной радиационного переноса и зоной конвекции, считалась идеальным местом для возникновения мощных магнитных полей благодаря сложным движениям плазмы.

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Однако, новое исследование, проведенное международной группой ученых с использованием передовых компьютерных моделей, ставит под сомнение эту устоявшуюся теорию. Моделирование, беспрецедентное по своей сложности и детализации, показало, что магнитное поле Солнца на самом деле может возникать гораздо ближе к поверхности, во внешних слоях солнечной атмосферы.

"Мы были поражены, увидев, как нестабильности плазмы во внешних слоях Солнца могут создавать магнитные поля такой же силы, как те, что наблюдаются на самом деле", заявил ученый, занимающиеся данным вопросом.

Это открытие имеет далеко идущие последствия. Во-первых, оно может привести к пересмотру наших моделей Солнца и его активности. Во-вторых, оно может помочь нам лучше прогнозировать солнечные бури, которые могут выводить из строя спутники, нарушать работу электросетей и представлять угрозу для космонавтов.

Ученые уже начали применять свои новые знания для разработки более точных моделей солнечной активности. Ожидается, что в ближайшие годы эти модели позволят нам получать более ранние и точные предупреждения о солнечных бурях, давая нам больше времени на подготовку и смягчение их потенциального воздействия.