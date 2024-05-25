Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Ученые определили, как и где образуется магнитное поле на Солнце
Новое исследование, проведенное с помощью передовых компьютерных моделей, показало, что магнитное поле Солнца может возникать не в глубинах звезды, как считалось ранее, а гораздо ближе к поверхности, во внешних слоях солнечной атмосферы.

Долгое время считалось, что магнитное поле Солнца генерируется глубоко под его поверхностью, в области, называемой тахоклином. Эта область, расположенная между зоной радиационного переноса и зоной конвекции, считалась идеальным местом для возникновения мощных магнитных полей благодаря сложным движениям плазмы.

реклама

Однако, новое исследование, проведенное международной группой ученых с использованием передовых компьютерных моделей, ставит под сомнение эту устоявшуюся теорию. Моделирование, беспрецедентное по своей сложности и детализации, показало, что магнитное поле Солнца на самом деле может возникать гораздо ближе к поверхности, во внешних слоях солнечной атмосферы.

"Мы были поражены, увидев, как нестабильности плазмы во внешних слоях Солнца могут создавать магнитные поля такой же силы, как те, что наблюдаются на самом деле", заявил ученый, занимающиеся данным вопросом.

Это открытие имеет далеко идущие последствия. Во-первых, оно может привести к пересмотру наших моделей Солнца и его активности. Во-вторых, оно может помочь нам лучше прогнозировать солнечные бури, которые могут выводить из строя спутники, нарушать работу электросетей и представлять угрозу для космонавтов. 

Ученые уже начали применять свои новые знания для разработки более точных моделей солнечной активности. Ожидается, что в ближайшие годы эти модели позволят нам получать более ранние и точные предупреждения о солнечных бурях, давая нам больше времени на подготовку и смягчение их потенциального воздействия.

#наука #астрономия #солнце #моделирование #магнитное поле #солнечные бури #космическая погода #солнечная активность #исследования.
+
Написать комментарий (0)
Теория формирования галактик под вопросом — обнаружено слишком много карликовых галактик-спутников
Учёные нашли потенциально обитаемую экзопланету в 40 световых годах от Земли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
15
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
5
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
2
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
Tesla попросила своих поставщиков перевести производство за пределы Китая и Тайваня
1
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
2
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Смартфон OnePlus 13 одним из первых будет оснащён новым чипом Snapdragon 8 Gen 4
+
Украинские военные укрепляют бельгийские БМП бревнами
1
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
+
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
В Благовещенске открылся крупнейший в Евразии фонтанный комплекс
+
Huawei выпускает обновления для умных часов Watch 3 и Watch Fit 3
+
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
4
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
3
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
1
Южная Корея расщедрилась, выделив $19 млрд на поддержку национальной полупроводниковой отрасли
+

Популярные статьи

На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
37
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
1
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
20
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
6
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
17
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
13

Сейчас обсуждают

Слав Webster
05:11
Энидеск - просто сверхопасная дыра. Того кто использует энидеск с защищенных корпоративных сетях нужно сразу увольнять с волчим билетом
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
Марат Секрет
04:54
Санкции которые ввели США, это последствия неудачного визита Блинкена в Китай. Хотели бы поддержать маска, то санкции давно бы ввели два эти
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
Иван Кузнецов
04:51
Сомнительная новость. Ещё не было ни одного успешного беспилотного полёта, и сразу экипаж?
SpaceX готовит Starship к четвертому испытательному полету
Степан Ахматов
04:34
А я вот думаю 3060 поменять на 4060ti 16 гиговую, 3060 увы, без длсс уже становится печальной в игре на ультрах
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Степан Ахматов
04:30
Почему ты ничего не пишешь что включаешь фср? Только он чутка даёт твоему хламу хоть чуть чуть че то тянуть
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Midnight Sun
04:13
Дурыныч, ты уже откупился от ТЦК?
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
Midnight Sun
04:11
КЧФ на месте, хотя вам там в уши такое льют... Хотя вам нравится.
Генсек НАТО призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием по общепризнанной территории РФ
Midnight Sun
04:10
Старая шарманка про Сбер и прочее поломалась, приходится новую заводить? 🤣🤣 Эх, Дурыныч... И да, ВТБ купил РНКБ и предоставляет свои услуги в Крыму.
Генсек НАТО призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием по общепризнанной территории РФ
Dark_Cloud
04:02
Anydesk работает лучше тимвьювера, без всяких впн. При этом не висит в процессах, как тимвьювер, вообще не требуя установки как таковой. Ушли - и хер бы с ними, скатертью дорога. Назло бабушке отморож...
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
Артур Семиряк
03:48
Покупаю 1080ti. Почему? Потому что вы#бнуться хочется. А лучше - две такие купить, чтобы экспериментировать с SLI и нагрузить могучий Chieftec nitro 85+ BPS-950C.
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем