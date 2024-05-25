Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
G.Skill представила оперативную память Trident Z5 Royal DDR5
Компания G.Skill анонсировала выпуск новой флагманской серии оперативной памяти Trident Z5 Royal DDR5, отличающейся премиальным дизайном с зеркальными радиаторами и кристаллической ARGB-подсветкой, обеспечивающей высокую производительность и стильный внешний вид.

Компания G.Skill, известная своими высококачественными решениями в области оперативной памяти, анонсировала выпуск флагманской серии оперативной памяти Trident Z5 Royal DDR5. Эти модули ОЗУ разработаны для самых требовательных пользователей, предлагая не только исключительную производительность, но и непревзойденный дизайн.

реклама

Модули Trident Z5 Royal DDR5 выделяются своим классическим премиальным дизайном, который привлекает внимание с первого взгляда. Радиаторы с зеркальным покрытием доступны в двух роскошных вариантах: серебряного и золотого цветов. Такое оформление не только придает модулям элегантный внешний вид, но и обеспечивает эффективное охлаждение, что особенно важно при высоких нагрузках.

Одной из ключевых особенностей новой серии является премиальная ARGB-подсветка, выполненная в виде кристаллов. ARGB-подсветка не только добавляет эстетической привлекательности, но и позволяет пользователям настраивать световые эффекты в соответствии с личными предпочтениями. Этот элемент дизайна делает Trident Z5 Royal DDR5 идеальным выбором для тех, кто стремится к созданию уникальной и стильной конфигурации ПК.

Trident Z5 Royal DDR5 предлагает не только стиль, но и передовые технические характеристики. Модули имеют высокую тактовую частоту и низкое энергопотребление, что обеспечивает максимальную производительность и стабильность системы.

G.Skill также уделяет особое внимание качеству и надежности своей продукции. Каждый модуль Trident Z5 Royal DDR5 проходит строгие тесты на совместимость и стабильность, чтобы гарантировать пользователям наилучший опыт использования. Кроме того, компания предоставляет длительную гарантию на свою продукцию, что подчеркивает уверенность в высоком качестве и долговечности своих решений.

#ddr5 #оперативная память #g.skill #геймеры #argb-подсветка #trident z5 royal #высокопроизводительная память #компьютерные компоненты #премиальный дизайн
+
Написать комментарий (0)
G.Skill анонсировала комплекты памяти Glorious Trident Z5 Royal DDR5
G.SKILL представила премиальную серию памяти Trident Z5 Royal — скорость до 8400 МТ/с
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
14
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
5
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
+
Теория формирования галактик под вопросом — обнаружено слишком много карликовых галактик-спутников
+
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
Tesla попросила своих поставщиков перевести производство за пределы Китая и Тайваня
1
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
21
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
2
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
Украинские военные укрепляют бельгийские БМП бревнами
1
Смартфон OnePlus 13 одним из первых будет оснащён новым чипом Snapdragon 8 Gen 4
+
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Huawei выпускает обновления для умных часов Watch 3 и Watch Fit 3
+
Импортозамещающее производство теплообменников запущено под Тверью
+
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
4
В России расширяют железную дорогу к Балтийскому морю
+
В Благовещенске открылся крупнейший в Евразии фонтанный комплекс
+

Популярные статьи

На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
37
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
1
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
5
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
19
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
6
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
17
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
13

Сейчас обсуждают

SoulStream
00:07
8 ядерный будет с 12 ядерным конкурировать? 🤷‍♂️ и через сколько лет к 17му поколению Интел... бредятина какая-то
Новые 8-ядерные процессоры Loongson будет иметь производительность 12-го поколения Intel Core i7
Makaveli23rus
00:05
В 2024 веке?
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
erno
23:54
Раз 100 сказал про переговоры и это только за месяц. Болтунишка.
Путин заявил, что переговоры по Украине могут быть только на основе реалий «на земле»
erno
23:50
Россия при Ельцине западу полностью отдалась. Это нормально.
Украинские военкоры заявляют, что местное население в Волчанске помогало наступлению армии России
no_fate
23:49
Все существующие GPT полное говно, бесполезны на 100%. Но еще остались дурачки, которые ведутся.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
erno
23:44
Только дурак умеет умно валять дурака.
Embracer Group не оправдала ожиданий — Alone in the Dark снова потерпела неудачу
Garthar
23:41
Вы мешаете в кучу коней и людей. В первую очередь самурай это феодал, который очень так далек от крестьянского сословия. Меч в японии стоил баснословных денег, что-то по уровню ролс-ройса на современн...
Герои Assassin's Creed Shadows будут придерживаться свободных взглядов на романтические отношения
Oleg Tereshkin
23:33
Видеокарту поменяй ,этот проц 6800 хт в 4 к не напрягаясь тянет ,просто тут у всех болезнь ,и вечно в обострении 🤣
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
swr5
23:32
Пользователи не понимают чем отличается винда 11 от 10-ки, кроме нового корявого и запутанного интерфейса, толстого некастомизируемого таскбара и еще десятка абсолютно лишних и ненужных вещей.
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
Александр Пономарев
23:25
или самый убедительный провал... нет в ней ничего на 50 лямов баксов, уныло и затянуто, причем так топорно, то еле идешь, то вообще еле ползешь...
Мое мнение о Senua's Saga: Hellblade 2 (Eurogamer)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем