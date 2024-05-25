Филиппины открыли новый пост береговой охраны на стратегически важном острове, расположенном в 150 км южнее Тайваня, с целью усиления национальной безопасности и контроля морских границ.

В рамках укрепления национальной безопасности и регионального контроля, Филиппины открыли новый пост береговой охраны на самом северном острове страны, расположенном в провинции Батанес, всего в 150 километрах южнее Тайваня.

реклама

На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные лица, включая представителей правительства, руководителей береговой охраны и местных жителей. Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана отметил важность нового поста для обеспечения безопасности морских границ страны и защиты её суверенитета.

"Этот пост станет важным элементом в нашей системе национальной безопасности. Он позволит нам лучше контролировать наши северные границы и оперативно реагировать на любые угрозы," – заявил Лорензана.

Пост береговой охраны включает в себя современные радары, системы наблюдения и коммуникации, а также пирсы для стоянки патрульных катеров. Эти меры направлены на усиление патрулирования и мониторинга морских путей, что особенно важно в условиях возросшей активности в регионе. В последние годы Южно-Китайское море стало ареной многочисленных территориальных споров, что требует от прибрежных государств, таких как Филиппины, повышенного внимания к своим морским границам.

Местные жители острова выразили поддержку открытию поста, видя в этом не только усиление безопасности, но и новые возможности для развития инфраструктуры и создания рабочих мест.

"Мы рады, что наше маленькое сообщество теперь играет такую важную роль в защите страны. Это принесет нам не только безопасность, но и экономические выгоды," – поделился один из жителей острова.

В ближайшие месяцы планируется дальнейшее развитие инфраструктуры на острове, включая строительство дополнительных объектов для поддержки деятельности береговой охраны и улучшения условий жизни местного населения. Эти меры направлены на создание устойчивой и эффективной системы защиты морских границ страны, что особенно актуально в условиях современных геополитических вызовов.