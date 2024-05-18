Новые чипы обещают существенный прирост производительности и эффективность, превосходя конкурирующие ARM-решения.

Microsoft готовится к выпуску собственных процессоров, предназначенных для работы в облачной платформе Azure. Анонс ожидается на предстоящей конференции Build, которая стартует 23 мая.

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Новые чипы, получившие название Cobalt, разработаны с нуля специально для нужд облачных вычислений. Microsoft заявляет, что Cobalt обеспечит существенный прирост производительности по сравнению с существующими решениями.

Источники Tech Crunch утверждают, что Cobalt на 40% эффективнее, чем конкурирующие ARM-чипы, используемые в дата-центрах. Это позволит Microsoft не только повысить производительность Azure, но и снизить энергопотребление и операционные расходы.

Выпуск собственных процессоров станет важным шагом для Microsoft, которая стремится укрепить свои позиции на рынке облачных услуг. В настоящее время Azure является второй по величине облачной платформой в мире, уступая лишь Amazon Web Services (AWS).

Переход на собственные чипы позволит Microsoft получить больший контроль над аппаратной частью Azure, оптимизировать ее под нужды своих клиентов и повысить конкурентоспособность.

Разработка собственных процессоров также позволит Microsoft снизить зависимость от сторонних поставщиков, таких как Intel и AMD. В настоящее время Azure работает на процессорах Intel Xeon и AMD EPYC.