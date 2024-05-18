Несмотря на первоначальную шумиху и признание критиков, фирменному OLED R не удалось завоевать популярность на рынке.

Южнокорейский технологический гигант LG объявил о прекращении выпуска своих флагманских телевизоров Signature OLED R, которые могли похвастаться революционным раскладывающимся дизайном, позволяющим экрану убираться на свой собственный пьедестал.

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Фирменный OLED R, представленный на выставке CES 2019, был расценен как кардинальный шаг в индустрии телевидения. Его инновационный дизайн позволил пользователям легко переключаться между просмотром телевизора и наслаждением минималистским декором, поскольку экран можно было свернуть и скрыть от посторонних глаз, когда он не использовался. Элегантный и футуристический дизайн телевизора соответствовал его впечатляющим техническим характеристикам, включающим 65-дюймовую OLED-панель с разрешением 4K, поддержку HDR и встроенную звуковую систему Dolby Atmos.

Несмотря на первоначальную шумиху и признание критиков, фирменному OLED R не удалось завоевать популярность на рынке. Инсайдеры отрасли указывают на высокую цену телевизора, которая начиналась примерно со 100 000 долларов, как на главный сдерживающий фактор для потребителей. Кроме того, некоторые критики утверждали, что поворотный дизайн телевизора, хотя и впечатляет, непрактичен для повседневного использования.

Сообщается, что LG уже перепрофилировала производственную линию, ранее предназначенную для фирменных OLED R, для производства других моделей телевизоров.