Программа направлена на подготовку специалистов, способных разрабатывать AI-решения и внедрять их в бизнес.

В рамках технологической конференции True Tech Day 2.0, компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске новой магистерской программы совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Программа «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных не только разрабатывать инновационные AI-решения, но и успешно внедрять их в бизнес-среде.

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Новая магистратура станет уникальной площадкой для развития талантливых молодых людей, заинтересованных в построении карьеры в сфере искусственного интеллекта. Программа предлагает студентам междисциплинарный подход, сочетающий глубокое погружение в технические аспекты AI с изучением основ предпринимательства, менеджмента и бизнес-аналитики. Выпускники программы получат все необходимые знания и навыки для создания собственных AI-стартапов, руководства инновационными проектами в крупных компаниях или продолжения научной деятельности в области искусственного интеллекта.

В рамках магистратуры студенты получат доступ к передовым технологиям и ресурсам МТС, включая высокопроизводительные вычислительные мощности и обширные массивы данных. Опытные эксперты компании и ведущие преподаватели НИУ ВШЭ обеспечат высочайший уровень подготовки, сочетая теоретические знания с практическими навыками.