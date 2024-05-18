Microsoft начинает отключать корпоративных клиентов из России от своих облачных продуктов, сообщает компания Softline.





«Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. Со вчерашнего вечера начались веерные остановки подписок в CSP, партиями отключают по 5–10 заказчиков. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project», уведомила клиентов компания, пообещав делиться свежей информацией по этому поводу в режиме 24/7.

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Softline, являющаяся одним из крупнейших поставщиков программного обеспечения на российском рынке, отмечает, что отключения происходят постепенно и партиями, что создает дополнительную неопределенность для клиентов в плане доступа к критически важным бизнес-инструментам. Под ударом оказались подписки на такие продукты, как Power BI, используемый для бизнес-аналитики, Visio для создания диаграмм и схем, а также Project, предназначенный для управления проектами.

В условиях санкций и растущего давления на IT-сектор России, многие компании задумываются о переходе на альтернативные решения и локализации своих критически важных данных. Softline рекомендует своим клиентам заранее подготовиться к возможным перебоям и изучить альтернативные варианты, чтобы минимизировать влияние отключений на бизнес-процессы.

«Мы понимаем, что отключение от продуктов Microsoft создаёт серьёзные риски для бизнеса, и готовы оказать поддержку в подборе альтернативных решений и плавном переходе на них», добавили представители Softline.

Реакция российских компаний на действия Microsoft остается разнообразной. Некоторые организации планируют перейти на продукты российских разработчиков, другие рассматривают возможность миграции на решения от других международных вендоров. Тем временем, Microsoft продолжает следовать политике, ужесточая ограничения на доступ российских компаний к своим сервисам.

В свете текущих событий эксперты прогнозируют дальнейшую фрагментацию рынка облачных продуктов и рост спроса на локальные и гибридные решения. Однако, как отмечают аналитики, переход на новые системы может занять значительное время, особенно для крупных компаний с обширной историей использования продуктов Microsoft.