"Госкорпорация "Ростех" готовится представить первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М на российско-китайском ЭКСПО в Харбине.

В преддверии VIII российско-китайского ЭКСПО, которое пройдет в Харбине, госкорпорация "Ростех" готовит уникальную презентацию, которая может стать важным шагом в укреплении позиций России на мировом рынке энергетического оборудования. Основной экспонат презентации – первая отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М, разработанная Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК).

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Этот агрегат имеет особое значение для экономической безопасности страны, поскольку его создание позволило России полностью отказаться от зависимости от импортных поставок крупных газовых турбин, ранее закупаемых у таких гигантов, как Siemens и General Electric. С КПД более 36%, ГТД-110М является конкурентоспособным продуктом, способным занять достойное место на мировом рынке.

Развитие собственных технологий не ограничивается одной только газовой турбиной. В рамках выставки также будут представлены унифицированные газоперекачивающие агрегаты нового поколения УГПА-16(25), разработанные в тесном сотрудничестве с "Газпромом". Эти устройства предназначены для эффективного покрытия потребностей отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и могут существенно снизить затраты на проектирование и строительство объектов газотранспортной инфраструктуры, а также обеспечить взаимозаменяемость узлов и систем.

"Ростех" в качестве основного экспонента выставки не ограничивается одним направлением. Компания представляет широкий спектр продукции от различных дочерних предприятий, включая ОАК, "Вертолеты России", "Нацимбио", "Швабе", КРЭТ, "Росэлектроника", "РТ-Техприемка" и Калининградский янтарный комбинат. Особое внимание на выставке уделяется не только высокотехнологичным изделиям связанным с ТЭК, но и медицинским инновациям.

Экспозиция в Харбине, безусловно, станет площадкой для демонстрации достижений российской промышленности и науки, а также укрепит деловые и технологические связи между Россией и Китаем. Это событие, кроме прочего, подчеркивает стремление России к научно-техническому суверенитету и развитию экспортного потенциала отечественной промышленности.