Предполагается, что стартап планирует использовать серверы в облаке Oracle для обучения своих ИИ-моделей.

ИИ-стартап Илона Маска (Elon Musk) xAI готов потратить около $10 млрд на серверы в облаке Oracle. Компании ведут переговоры о долгосрочном сотрудничестве, которое сделает стартап одним из крупнейших клиентов Oracle.

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Компания xAI была основана в 2017 году с целью разработки безопасного искусственного интеллекта. С момента своего основания стартап привлёк значительные инвестиции, включая $1 млрд от самого Илона Маска и $2 млрд от других инвесторов.

Предполагается, что стартап планирует использовать серверы в облаке Oracle для обучения своих ИИ-моделей, которые будут использоваться в различных отраслях, включая автомобилестроение, авиацию, энергетику и другие. Использование облачных серверов позволит стартапу ускорить процесс обучения моделей и уменьшить затраты на инфраструктуру.

Переговоры между xAI и Oracle находятся на завершающей стадии, и, как ожидается, сделка будет заключена в ближайшее время. Если сделка будет заключена, то это станет одной из крупнейших сделок в истории Oracle.

Илон Маск, основатель и CEO Tesla и SpaceX, является одним из самых известных предпринимателей в мире и постоянно ищет новые способы развития своего бизнеса. В последнее время Маск уделяет большое внимание искусственному интеллекту и его потенциалу для решения глобальных проблем.

Компания Oracle в свою очередь, является одним из лидеров в области облачных серверов и облачных сервисов. Oracle предлагает широкий спектр облачных решений для бизнеса, включая базы данных, аналитику, инфраструктуру и другие.

Эта сделка будет иметь значительное влияние на развитие рынка облачных сервисов и искусственного интеллекта. Она также подчёркивает растущую роль искусственного интеллекта в современном мире и потенциал этой технологии для решения глобальных проблем.

В целом, эта сделка является важным шагом для стартапа xAI и компании Oracle. Она показывает, что Илон Маск и его команда готовы инвестировать значительные средства в развитие искусственного интеллекта и что Oracle может предоставить стартапу необходимые ресурсы для обучения своих моделей.