Роскомнадзор ужесточает правила использования НСДИ, запрещая провайдерам рискованные способы подключения к системе, чтобы исключить повторение инцидента с DNSSEC-сбоем.

В свете недавнего инцидента 30 января, когда из-за сбоя валидации подписи DNSSEC российские сайты перестали открываться, Роскомнадзор принял решение внести изменения в порядок использования Национальной системы доменных имён (НСДИ). Целью этих изменений является исключение повторения подобных сбоев и обеспечение надежности работы российского сегмента интернета.

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По информации, полученной от источников в Роскомнадзоре, новые правила будут запрещать провайдерам использовать рискованные способы подключения к системе. В частности, запрещено будет применять нестандартные методы и настройки, которые могут привести к сбоям и непредсказуемому поведению системы.

Также Роскомнадзор планирует ужесточить контроль за работой провайдеров и провести регулярные проверки их соответствия новым правилам. Провайдеры, нарушающие требования, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представители Роскомнадзора отмечают, что новые правила будут способствовать повышению безопасности и надежности работы российского сегмента интернета. По их словам, изменения позволят предотвратить возможные сбои и угрозы, связанные с неправильной настройкой и использованием системы.

В целом, решение Роскомнадзора вносит значительные изменения в порядок использования НСДИ и направлено на защиту интересов пользователей российского интернета. Ожидается, что новые правила начнут действовать в ближайшее время и позволят обеспечить более стабильную и безопасную работу российского сегмента интернета.