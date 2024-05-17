Rockstar Games и материнская компания Take-Two Interactive официально анонсировали дату релиза долгожданной Grand Theft Auto VI.

Take-Two Interactive, материнская компания всемирно известного разработчика видеоигр Rockstar Games, в рамках подведения финансовых итогов за четвертый квартал финансового года 2024 объявила о долгожданной дате релиза Grand Theft Auto VI (GTA 6). Игроки по всему миру могут приготовиться к погружению в новый захватывающий мир преступлений и приключений осенью 2025 года.

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"Мы рады поделиться этой волнующей новостью с нашими преданными фанатами по всему миру" – сказал в своем заявлении Даррен Хоффман, президент и генеральный директор Take-Two Interactive. "GTA 6 – это венец многолетних усилий наших талантливых команд в Rockstar Games. Мы уверены, что игра превзойдет все ожидания и станет новым эталоном в индустрии видеоигр".

Хотя детали сюжета и новых функций пока остаются под пеленой тайны, фанаты серии уже активно обсуждают возможные направления развития игрового процесса и локаций. С учетом традиций Rockstar Games создавать глубоко проработанные миры с уникальной атмосферой, ожидания от GTA 6 находятся на высоком уровне.

Take-Two Interactive также подтвердила, что в преддверии релиза будут предоставлены дополнительные подробности о игре, включая информацию о персонажах, сеттинге и инновационных игровых механиках. Компания призвала фанатов следить за официальными каналами Rockstar Games для получения самой свежей информации.