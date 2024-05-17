Пользователи App Store столкнулись с новым видом мошенничества: в магазине приложений появилось фейковое приложение, маскирующееся под официальное приложение Газпромбанка.

В App Store появилось фейковое приложение под названием GPrombank, выдающее себя за официальное приложение Газпромбанка. В кредитной организации подтвердили наличие данной подделки и призвали клиентов к осторожности.

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Поддельное приложение имитирует внешний вид и функциональность официального приложения Газпромбанка, вводя в заблуждение пользователей. После установки и первого запуска GPrombank запрашивает номер телефона, а затем предлагает ожидать звонка от "специалистов банка". В этом звонке мошенники могут пытаться получить конфиденциальную информацию, такую как коды подтверждения или данные банковских карт.

Газпромбанк оперативно отреагировал на появление подделки, выпустив официальное заявление, в котором настоятельно рекомендует своим клиентам:

1. Удалить приложение GPrombank: Если вы уже скачали и установили фейковое приложение, немедленно удалите его со своего устройства.

2. Очистить внесенные данные: Убедитесь, что никакие данные, введенные в поддельное приложение, не остались на устройстве.

3. Не реагировать на звонки от мошенников: Если вам звонят под видом "специалистов банка", не отвечайте на такие звонки и не передавайте злоумышленникам никакую конфиденциальную информацию.

4. Проверить официальное приложение: Официальное приложение Газпромбанка доступно только в App Store и Google Play под названием "Газпромбанк". Чтобы убедиться в подлинности, проверьте разработчика приложения, который должен быть указан как "АО Газпромбанк".

"Мы принимаем все необходимые меры для защиты наших клиентов от мошеннических действий. Сотрудники службы безопасности и технической поддержки работают над устранением этой проблемы. Мы призываем всех наших клиентов проявлять повышенную бдительность и использовать только проверенные источники" — отметил представитель пресс-службы Газпромбанка.

Кроме того, кредитная организация обратилась к Apple с просьбой незамедлительно удалить фейковое приложение из App Store и провести расследование для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Пользователям также настоятельно рекомендуется обратиться в службу поддержки Газпромбанка в случае любого подозрения на мошенничество или несанкционированное использование их данных.

Газпромбанк подчеркивает, что никогда не будет запрашивать конфиденциальную информацию через звонки или сообщения и просит своих клиентов быть осторожными при взаимодействии с любыми неизвестными приложениями или лицами, представляющимися сотрудниками банка.