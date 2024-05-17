Это уже третий пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космодрома Плесецк в этом году.

Сегодня в 02:07 по московскому времени, с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны Российской Федерации осуществлен успешный пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космическими аппаратами на борту.

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Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» был осуществлен с площадки №43 космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области. Это уже третий пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космодрома Плесецк в этом году.

Ракета-носитель «Союз 2.1б» является одной из самых надежных и широко используемых ракет-носителей в мире. Её первый пуск был осуществлен в 2006 году, и с тех пор ракета-носитель «Союз 2.1б» совершила более 40 успешных пусков. Она способна выводить на орбиту космические аппараты массой до 8,2 тонны. В этот раз ракета-носитель «Союз 2.1б» вывела на орбиту три космических аппарата.

Первый из них - это военный спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Тунгуска». Спутник «Тунгуска» предназначен для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и предупреждения об этом командования Вооруженных Сил России. Он будет работать на высокоэллиптической орбите, что позволит ему осуществлять мониторинг территории России и прилегающих к ней регионов в течение нескольких часов подряд.

Второй космический аппарат, выведенный на орбиту ракетой-носителем «Союз 2.1б», это научно- исследовательский спутник «Космос-2555». Он был разработан в Научно-исследовательском институте космических исследований (НИИКИ) и предназначен для проведения комплекса научно-прикладных исследований и экспериментов в интересах Минобороны России.

Третий космический аппарат, выведенный на орбиту, - это микроспутник «Сириус-3», разработанный студентами и преподавателями Московского авиационного института (МАИ). Это уже третий спутник, разработанный в МАИ и названный в честь древнегреческого бога Сириуса. Микроспутник «Сириус-3» предназначен для проведения экспериментов по связи и навигации, а также для испытания новых технологий и материалов в условиях космического пространства.