Motorola представляет в Китае три варианта Moto X50 Ultra с разными конфигурациями памяти, защитой IP68 и выбором между деревянной и стеклянной тыльной панелью.

Компания Motorola сегодня официально представила новый флагманский смартфон Moto X50 Ultra. Новинка дебютировала на китайском рынке, предлагая пользователям передовые технологии по привлекательной цене.

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Moto X50 Ultra впечатляет своей производительностью благодаря мощному процессору Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Пользователям доступны три конфигурации памяти: 12 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ встроенной памяти за 555 долларов, 12 ГБ оперативной памяти с 512 ГБ встроенной памяти за 595 долларов и 16 ГБ оперативной памяти с внушительным 1 ТБ встроенной памяти за 650 долларов.

Смартфон выделяется своим премиальным дизайном. Металлическая боковая рамка подчеркивает элегантность устройства, а тыльная панель доступна в двух вариантах: изысканное дерево или прочное стекло. Независимо от выбранного материала, Moto X50 Ultra гарантирует надежную защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Несмотря на внушительные характеристики, Moto X50 Ultra сохраняет утонченный профиль: толщина устройства составляет всего 8,59 мм, а вес - 197 грамм.

Основные характеристики Moto X50 Ultra:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

Оперативная память: 12 ГБ / 16 ГБ.

Встроенная память: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ.

Защита: IP68 (пыль и вода).

Материалы корпуса: металл, дерево/стекло.