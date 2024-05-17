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Минздрав России предлагает отложить переход на электронные медицинские книжки до 2025 года
Министерство здравоохранения России планирует перенести на следующий год ввод в действие системы электронных личных медицинских книжек, первоначально запланированный на 2024 год. Это решение направлено на обеспечение более тщательной подготовки и повышение качества медицинских услуг.

В Министерстве здравоохранения России объявили о планах перенести на следующий год перевод работников на электронные  медицинские книжки. Соответствующий проект приказа уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно проекту приказа, Министерство здравоохранения России предлагает отложить введение электронных медицинских книжек до 1 января 2025 года. Ранее планировалось, что перевод работников на электронные книжки состоится в 2024 году.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, перенос сроков связан с необходимостью дополнительного времени для разработки и тестирования информационной системы, которая будет обеспечивать работу электронных медицинских книжек. Кроме того, необходимо обеспечить подготовку медицинских учреждений и работников к работе с новой системой.

Переход на электронные медицинские книжки является частью более широкой программы по цифровизации системы здравоохранения в России. Введение электронных медкнижек должно упростить процесс сбора и хранения медицинской информации, а также ускорить доступ к ней для медицинских работников.

В электронной медкнижке будет содержаться информация о состоянии здоровья работника, включая данные о вакцинациях, заболеваниях, травмах и иных медицинских событиях. Электронная система также будет обеспечивать автоматическую генерацию документов, необходимых для подтверждения состояния здоровья работника.

Отсрочка введения электронных медкнижек может вызвать разочарование у многих работодателей и медицинских работников, которые уже начали готовиться к переходу на новую систему. Однако, как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, отсрочка необходима для обеспечения надлежащего качества и безопасности новой системы.

В настоящее время проект приказа находится на стадии общественного обсуждения, и Министерство здравоохранения приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении и оставить свои комментарии на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

В Министерстве здравоохранения заверили, что будут продолжать работать над проектом и обеспечивать его реализацию в кратчайшие сроки. Переход на электронные медицинские книжки является важным шагом вперед в развитии системы здравоохранения в России, и его реализация будет иметь положительные последствия для миллионов работников и граждан страны.

#2025 год #минздрав россии #отсрочка внедрения #цифровизация здравоохранения #электронные личные медицинские книжки #элмк
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