Великобритания объявила о внедрении радиочастотного оружия направленной энергии (RFDEW), стоимость выстрела которого составляет всего 13 центов.

В ответ на меняющуюся геополитическую ситуацию, Великобритания объявила о внедрении оружия направленной энергии, которое обещает стать революционным шагом в области обороны. Радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW) станет важной частью военной стратегии страны, обеспечивая эффективную защиту при существенно меньших затратах.

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Новое оружие, по словам официальных лиц Министерства обороны, имеет себестоимость всего 13 центов за выстрел, что делает его исключительно экономически выгодным по сравнению с традиционными ракетами, стоимость которых исчисляется миллионами долларов. RFDEW способно нейтрализовать угрозы с высокой точностью, что подтверждает его эффективность и надежность.

Это нововведение является частью более широкой политики правительства Великобритании, направленной на адаптацию к новым вызовам в области безопасности. Ожидается, что расходы на оборону увеличатся до 2,5% ВВП к 2030 году, что позволит стране значительно укрепить свои военные возможности. В рамках этой стратегии также планируется ускоренное внедрение лазеров и других видов оружия с направленной энергией.

Министр обороны Великобритании, выступая перед парламентом, отметил: "Мы сталкиваемся с новыми и сложными угрозами, и наша обязанность – обеспечить, чтобы наши вооружённые силы были на переднем крае технологий. Внедрение RFDEW и других передовых систем направленной энергии позволит нам не только эффективно противостоять современным вызовам, но и сделать это с минимальными затратами для налогоплательщиков".

Программа по внедрению RFDEW включает в себя не только разработку и производство новых систем, но и обучение персонала, а также модернизацию существующей инфраструктуры для их интеграции. Ожидается, что первые образцы нового оружия поступят на вооружение уже к концу следующего года, что позволит Великобритании значительно повысить свою обороноспособность в кратчайшие сроки.

Эксперты в области обороны приветствуют это решение, отмечая, что подобные технологии могут значительно изменить баланс сил на глобальной арене. "Оружие направленной энергии обладает огромным потенциалом. Оно не только более экономично, но и предоставляет новые возможности для ведения боевых действий, которые ранее были недоступны" – заявил один из ведущих аналитиков.