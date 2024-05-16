Microsoft представила революционный модульный геймпад Proteus, разработанный специально для геймеров с ограниченными возможностями. Адаптивный дизайн позволяет настроить контроллер под индивидуальные потребности каждого пользователя.

Microsoft сегодня представила Proteus, революционный беспроводной игровой контроллер, разработанный специально для геймеров с ограниченными возможностями. Proteus – это модульная система, предлагающая беспрецедентный уровень настройки, позволяя адаптировать контроллер под индивидуальные потребности каждого пользователя.

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В отличие от традиционных геймпадов, Proteus состоит из взаимозаменяемых модулей, которые могут быть легко переставлены и настроены. Пользователи могут выбирать из широкого спектра джойстиков, кнопок, триггеров и D-падов, размещая их в удобных для себя местах. Такая гибкость позволяет игрокам с ограниченными возможностями движений, координации или силы комфортно играть в любимые игры.

“Мы верим, что игры должны быть доступны каждому,” – заявил Фил Спенсер, глава Xbox. “Proteus – это результат многолетних исследований и сотрудничества с геймерами с ограниченными возможностями. Мы стремились создать контроллер, который не только отвечает их потребностям, но и открывает новые возможности в мире игр.”

Proteus совместим с Xbox Series X/S, Xbox One, Windows 10 и 11, а также с мобильными устройствами через Bluetooth. Контроллер также оснащен 3.5-мм разъемом для подключения гарнитуры и программируемыми кнопками для расширения игровых возможностей.