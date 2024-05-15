На конференции Google I/O компания анонсировала новую модель искусственного интеллекта Gemini 1.5 Flash, способную обрабатывать данные практически мгновенно. Модель ориентирована на задачи, требующие высокой скорости обработки, и уже получила положительные отзывы от компаний из списка Fortune 500.

Компания Google продолжает уверенно лидировать в сфере развития искусственного интеллекта. На ежегодной конференции Google I/O, которая стартовала вчера в Маунтин-Вью, Калифорния, технологический гигант представил очередное пополнение в своей линейке моделей ИИ Gemini — Gemini 1.5 Flash.

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Новая модель призвана решить одну из ключевых проблем, с которыми сталкиваются разработчики и пользователи систем искусственного интеллекта — скорость обработки данных. Благодаря инновационной архитектуре и оптимизированным алгоритмам, Gemini 1.5 Flash способна анализировать и генерировать информацию практически мгновенно, сводя задержки к минимуму.

"Мы понимаем, что в современном мире скорость имеет решающее значение, — заявил на презентации глава отдела ИИ Google Джефф Дин. — Будь то обработка запросов пользователей, анализ данных в реальном времени или взаимодействие с клиентами, задержки могут стать серьезным препятствием. Gemini 1.5 Flash призвана устранить этот барьер и открыть новые возможности для бизнеса и пользователей".

Модель построена на базе передовых достижений в области глубокого обучения и использует специализированные аппаратные ускорители, разработанные инженерами Google. Это позволяет Gemini 1.5 Flash достигать беспрецедентной производительности, опережая конкурирующие решения в десятки, а порой и сотни раз.

Потенциальные сферы применения новой модели ИИ охватывают широкий спектр отраслей. Это и обработка запросов в поисковых системах, и персонализация рекомендаций в онлайн-сервисах, и автоматизация клиентской поддержки, и анализ данных в финансовом секторе, здравоохранении, промышленности.

"Gemini 1.5 Flash открывает новую эру в развитии ИИ, где скорость становится не ограничением, а преимуществом, — подчеркнул Джефф Дин. — Мы с нетерпением ждем, какие инновационные решения и сервисы будут созданы на базе этой модели нашими партнерами и разработчиками по всему миру".

Бета-версия Gemini 1.5 Flash станет доступна избранным партнерам Google уже в следующем месяце, а публичный запуск запланирован на конец года. Компания также планирует интегрировать новую модель в собственные продукты и сервисы, включая поисковую систему Google, голосового ассистента Google Assistant и платформу облачных вычислений Google Cloud.