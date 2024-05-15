Google анонсировала интеграцию новейшей ИИ-модели Gemini Nano в браузер Chrome, начиная с версии 126. Обновление принесет улучшенные функции интеллектуального поиска, персонализированные рекомендации и умное взаимодействие с веб-сайтами, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных пользователей.

Компания Google официально объявила о планах интеграции своей новейшей ИИ-модели Gemini Nano в браузер Chrome для настольных компьютеров. Этот шаг станет важным этапом в развитии возможностей интернет-обозревателя и обещает значительно улучшить пользовательский опыт.

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Gemini Nano представляет собой инновационную большую языковую модель (LLM), разработанную Google Research. Она создана на основе современных достижений в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Основной целью внедрения Gemini Nano является повышение уровня взаимодействия пользователя с браузером за счет интеллектуальных функций и возможностей, которые ранее были невозможны.

Интеграция Gemini Nano в Chrome 126 принесет ряд значимых улучшений. В первую очередь, это касается функции интеллектуального поиска и персонализированных рекомендаций. Пользователи смогут получать более точные и релевантные результаты поиска, основанные на их предыдущих запросах и поведении в Интернете. Это позволит сократить время на поиск необходимой информации и повысить общую эффективность работы в браузере.

Кроме того, Gemini Nano будет играть ключевую роль в улучшении взаимодействия с веб-сайтами. Например, модель сможет автоматически заполнять формы на основе контекста и предлагать умные ответы в чатах и форумах. Это особенно полезно для тех, кто часто работает с онлайн-документами и коммуникационными платформами.

Безопасность и конфиденциальность данных пользователей остаются главным приоритетом для Google. В связи с этим компания заверила, что все операции, связанные с обработкой данных, будут осуществляться с соблюдением строгих стандартов безопасности. Личные данные пользователей не будут передаваться третьим лицам, а обработка информации будет происходить локально на устройстве пользователя.

Сергей Брин, соучредитель Google и один из ведущих разработчиков проекта, отметил: "Мы стремимся сделать интернет более доступным и удобным для каждого пользователя. Интеграция Gemini Nano в Chrome – это значительный шаг вперед в этом направлении. Мы уверены, что пользователи оценят те преимущества, которые приносит искусственный интеллект в их повседневную работу с браузером".

Ожидается, что новая версия Chrome 126 будет доступна для загрузки уже в ближайшие недели. Пользователи смогут обновить свои браузеры автоматически или вручную, воспользовавшись настройками обновления. Google также планирует провести серию вебинаров и обучающих сессий, чтобы помочь пользователям освоить новые функции и максимально эффективно использовать возможности Gemini Nano.