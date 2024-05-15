Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Google интегрирует ИИ Gemini в почтовый сервис
Google анонсировал интеграцию технологии искусственного интеллекта Gemini в Gmail. Новая функция позволит отвечать на вопросы пользователей, предлагать готовые ответы и автоматизировать рутинные задачи.

Компания Google только что подняла планку для веб-почты, представив на конференции Google I/O потрясающую новую функцию для Gmail, основанную на искусственном интеллекте. Названная Gemini, эта технология ИИ обещает преобразить то, как мы взаимодействуем с нашей электронной почтой, предлагая умные функции, которые сделают управление электронной почтой более эффективным и менее затратным по времени.

реклама

В основе Gemini лежит передовая система искусственного интеллекта, обученная на огромном количестве данных электронной почты, чтобы понять, как люди общаются через электронную почту. В результате Google создал умного помощника, который может не только понимать содержание ваших сообщений электронной почты.

Одна из ключевых функций, продемонстрированных на Google I/O, заключается в том, что Gemini может предлагать готовые ответы на входящие сообщения электронной почты. Например, если коллега отправляет вам электронное письмо с просьбой о последнем отчете о продажах, Gemini может предложить ответы, такие как «Конечно, вот последний отчет о продажах, который я только что отправил руководству». Пользователям нужно только нажать кнопку, чтобы отправить ответ, что значительно сокращает время, необходимое для реагирования на рутинные запросы.

Но Gemini может делать больше, чем просто предлагать готовые ответы. Технология ИИ также может анализировать содержание входящих сообщений электронной почты и предлагать действия для их выполнения. Например, если вы получаете электронное письмо с просьбой о встрече, Gemini может предложить добавить событие в ваш календарь и даже отправить возможные варианты времени вашему контактному лицу. ИИ также может помочь вам отслеживать важные задачи, извлекая сроки из сообщений электронной почты и автоматически добавляя их в ваш список дел.

Gemini также может выступать в качестве личного помощника, отвечая на ваши вопросы о вашей электронной почте. Например, если вам нужно найти конкретное сообщение электронной почты, но вы не помните, кто его отправитель, вы можете просто спросить у Gemini, и он найдет нужное сообщение. ИИ также может предоставлять контекстную информацию, связанную с вашими сообщениями электронной почты, например, последние новости о компании, упомянутой в письме.

Google также уделяет особое внимание конфиденциальности и безопасности. Компания заверила, что Gemini не будет сканировать или анализировать содержимое электронной почты для рекламы. Все обработка данных осуществляется локально на устройстве пользователя, что обеспечивает конфиденциальность и безопасность личных данных.

Gemini будет доступен в качестве бета-версии для ограниченного количества пользователей Gmail в ближайшие месяцы, прежде чем станет доступен для более широкой аудитории. 

#технологии #google #искусственный интеллект #инновации #ии #gemini #gmail #электронная почта #конференция #google i/o
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строящийся Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Санкт-Петербурге
+
Пользователи Android могут использовать приложение Revanced для блокировки рекламы на YouTube
8
В России разработали экспериментальный сплав для перспективных термоядерных реакторов
2
В России разработали модернизированную модель станка с ЧПУ для авиационного двигателестроения
1
Одиночные майнеры Bitcoin на грани разорения и тратят на электричество больше, чем зарабатывают
5
Умельцу удалось установить Windows 11 на Nintendo Switch и даже запустить на ней игру
1
Новое поколение процессоров AMD вынудит пользователей перейти на Windows 11
7
Forbes: Российские дроны и ракеты "Искандер" не дают работать армейской авиации ВСУ
+
Смартфон Huawei Mate 70 получит новый чип Kirin с суперядрами
+
ASUS готовит к запуску новую игровую консоль ROG Ally X
1
Samsung Galaxy A54 5G получил обновление One UI 6.1 с Galaxy AI
+
Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6 может выйти исключительно с чипом Snapdragon 8 Gen 3
+
Немецкий ОБТ «Леопард 2А6» поражен российским «Краснополем» на Марьинском направлении
+
Подтверждена дата глобального запуска смартфонов Poco F6 5G и F6 Pro 5G
1
Почему выход RTX 5090 может не оправдать ожиданий
14
Спутниковый интернет Starlink от SpaceX становится прибыльным спустя пять лет после запуска
+
Sharp объявила о планах по прекращению производства больших жидкокристаллических панелей
1
Украинские Telegram-каналы стали удалять прошлые публикации про «мощные фортификации» в Харьковской области
6
Microsoft без лишнего шума разблокировала обновления Windows и Office для пользователей из РФ
1
Акции GameStop выросли на 46% после сообщения Кита Гилла в социальные сети X
1

Популярные статьи

Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
101
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
12
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
50
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
168
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
58
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
11
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
83
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
87

Сейчас обсуждают

Женя Безфамильный
08:24
Именно так,согласен на все 100!Есть и плойка, и комп.Но в консоль удобней,завалился поудобнее на диван,и играй
Лаборатория ППШ обновила антидроновый комплекс "Тритон"
Роман Хуананжи
08:24
это ж надо нести такую дичь)) прям сектант
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Alex TOPMAN
08:20
Саша, зачем уменьшить? Я и ещё некоторые тут - разогнали на постоянку дальше заводских. Что мы делаем не так?
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Alex Palex
08:13
нерабы же.
Госсекретарь США в Киеве поел пиццу, выступил в музыкальном клубе и заявил о необходимости мобилизации на Украине
Валера Вайцулевич
08:12
Автор этого поста прям открыл Америку
ASUS готовит к запуску новую игровую консоль ROG Ally X
Maxim Maximus
08:10
Полностью согласен с автором. Сериал - скучнейший и медленный поток кадров, в котором мало научной фантастики и полно идеалистического бреда.
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
Сергей Гончаров
08:08
Ути пути мокрый Поросеночек, тебя ишо в хрюквойска не забрали ?
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
Руслан Смирнов
08:07
Автор нахрена тебе оператива 3000? Если у тебя проц держит максимум 2666? Мамкин сборщик.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
John Smith
07:58
Такое вслух нельзя произносить, пуканы ваты будут взрываться
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
John Smith
07:57
Да что ты такое говоришь, россияне святые и освещены путлеровским ворком Кириллом и не могут быть повержены, правда в тг количество уничтоженной российской техники больше чем до хрена, а тел солдат ещ...
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем