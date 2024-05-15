Google анонсировал интеграцию технологии искусственного интеллекта Gemini в Gmail. Новая функция позволит отвечать на вопросы пользователей, предлагать готовые ответы и автоматизировать рутинные задачи.

Компания Google только что подняла планку для веб-почты, представив на конференции Google I/O потрясающую новую функцию для Gmail, основанную на искусственном интеллекте. Названная Gemini, эта технология ИИ обещает преобразить то, как мы взаимодействуем с нашей электронной почтой, предлагая умные функции, которые сделают управление электронной почтой более эффективным и менее затратным по времени.

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В основе Gemini лежит передовая система искусственного интеллекта, обученная на огромном количестве данных электронной почты, чтобы понять, как люди общаются через электронную почту. В результате Google создал умного помощника, который может не только понимать содержание ваших сообщений электронной почты.

Одна из ключевых функций, продемонстрированных на Google I/O, заключается в том, что Gemini может предлагать готовые ответы на входящие сообщения электронной почты. Например, если коллега отправляет вам электронное письмо с просьбой о последнем отчете о продажах, Gemini может предложить ответы, такие как «Конечно, вот последний отчет о продажах, который я только что отправил руководству». Пользователям нужно только нажать кнопку, чтобы отправить ответ, что значительно сокращает время, необходимое для реагирования на рутинные запросы.

Но Gemini может делать больше, чем просто предлагать готовые ответы. Технология ИИ также может анализировать содержание входящих сообщений электронной почты и предлагать действия для их выполнения. Например, если вы получаете электронное письмо с просьбой о встрече, Gemini может предложить добавить событие в ваш календарь и даже отправить возможные варианты времени вашему контактному лицу. ИИ также может помочь вам отслеживать важные задачи, извлекая сроки из сообщений электронной почты и автоматически добавляя их в ваш список дел.

Gemini также может выступать в качестве личного помощника, отвечая на ваши вопросы о вашей электронной почте. Например, если вам нужно найти конкретное сообщение электронной почты, но вы не помните, кто его отправитель, вы можете просто спросить у Gemini, и он найдет нужное сообщение. ИИ также может предоставлять контекстную информацию, связанную с вашими сообщениями электронной почты, например, последние новости о компании, упомянутой в письме.

Google также уделяет особое внимание конфиденциальности и безопасности. Компания заверила, что Gemini не будет сканировать или анализировать содержимое электронной почты для рекламы. Все обработка данных осуществляется локально на устройстве пользователя, что обеспечивает конфиденциальность и безопасность личных данных.

Gemini будет доступен в качестве бета-версии для ограниченного количества пользователей Gmail в ближайшие месяцы, прежде чем станет доступен для более широкой аудитории.