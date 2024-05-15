Президент Китая Си Цзиньпин назначил новых послов в нескольких ключевых странах.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабную ротацию китайских дипломатических кадров, назначив новых послов в ряде ключевых стран и представителя при ООН. Данный шаг призван укрепить двусторонние связи Поднебесной на мировой арене.

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По сообщению МИД КНР, Сюй Фэйхун возглавит китайскую дипмиссию в Индии. Опытный дипломат ранее занимал должность посла в Гвинее и Мозамбике. Ему предстоит важная роль в налаживании конструктивного диалога с новым индийским руководством.

Цун Пэйу назначен послом в Иране. Он известен как специалист по ядерной проблематике и участвовал в переговорах по иранской ядерной программе. Его задачей станет дальнейшее развитие стратегического партнерства двух стран.

В Саудовскую Аравию отправится Чан Хуа, ранее возглавлявший китайскую дипмиссию в Катаре. Учитывая роль Эр-Рияда в арабском мире, его миссия приобретает особую значимость.

Ян Жэньхо станет новым послом КНР в Гвинее-Бисау, укрепляя связи с этим небольшим западноафриканским государством. А Лю Вэйминь будет представлять интересы Пекина в Королевстве Тонга в регионе Океании.

Чу Маомин назначен послом в Содружестве Доминики в Вест-Индии. В его обязанности также войдет курирование отношений с рядом других карибских стран.

На важный пост посла в Эритрее назначен Ли Сян, который до этого работал в посольстве КНР в Джибути.

Наконец, Фу Цун сменит Чжана Цзюня на посту постоянного представителя Китая при ООН в Нью-Йорке. Он будет отстаивать внешнеполитические интересы Пекина в штаб-квартире Всемирной организации.

Ротация послов происходит на фоне стремления китайского руководства выстроить дружественные отношения с различными государствами в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах мира.