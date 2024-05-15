Это шестой подобный случай в 2024 году и второй за последнюю неделю.

Google выпустила экстренное обновление для своего браузера Chrome, устраняющее критическую уязвимость нулевого дня, уже используемую злоумышленниками. Это шестой случай обнаружения подобной уязвимости в Chrome в текущем году и второй за последнюю неделю, что вызывает серьезные опасения по поводу безопасности популярного браузера.

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Уязвимость, зарегистрированная как CVE-2024-4761, получила название «Запись за пределы в V8». V8 – это высокопроизводительный JavaScript-движок, используемый в Chrome и других браузерах на основе Chromium. Уязвимость позволяет злоумышленникам записывать данные за пределы выделенной памяти, что может привести к выполнению произвольного кода на устройстве пользователя.

Google подтвердила, что эксплойт, использующий данную уязвимость, уже активно применяется злоумышленниками, хотя подробности о характере атак и количестве пострадавших не раскрываются. Компания настоятельно рекомендует всем пользователям Chrome немедленно обновить браузер до последней версии, чтобы защитить себя от возможных атак.

Обнаружение шестой критической уязвимости нулевого дня в Chrome за такой короткий период времени вызывает серьезные вопросы о безопасности браузера. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что участившиеся случаи подобных уязвимостей могут быть связаны с возросшей сложностью кодовой базы Chrome и активностью хакеров, нацеленных на популярный браузер.

Пользователям рекомендуется следить за обновлениями Chrome и устанавливать их незамедлительно, чтобы минимизировать риски. Также рекомендуется использовать дополнительные меры безопасности, такие как антивирусное ПО и брандмауэры.

Google продолжает работать над улучшением безопасности Chrome. В компании заявляют, что прилагают все усилия для быстрого исправления уязвимостей и защиты пользователей от киберугроз.