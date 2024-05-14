Президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт урана из России, который используется в гражданской ядерной энергетической промышленности.

Белый дом объявил, что Президент Джо Байден подписал указ о запрете на импорт урана из России. Этот шаг является частью более широких усилий администрации по обеспечению энергетической безопасности США и укреплению национальной безопасности.

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В соответствии с указом, США прекратят импорт урана из России, который используется в гражданской ядерной энергетической промышленности.

Согласно данным Министерства энергетики США, Россия поставляет около 20% урана, используемого в США для производства электроэнергии. Запрет на импорт урана из России может привести к росту цен на уран и замедлению темпов развития ядерной энергетики в США.

Однако, администрация Байдена заявляет, что запрет на импорт урана из России не повлияет на работу ядерных реакторов в США. Администрация также утверждает, что США имеют достаточно запасов урана и могут обеспечить себя в течение нескольких лет без поставок из России.