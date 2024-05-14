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Google и HP объединяют усилия для вывода на рынок технологии видеосвязи Project Starline
Google подтверждает планы по коммерциализации своего инновационного комплекса для видеоконференций Project Starline в партнерстве с HP Inc.

Компания Google объявила о своих планах по выводу на рынок программно-аппаратного комплекса для видеосвязи Project Starline. Этот амбициозный проект, впервые представленный Google в 2021 году, обещает совершить прорыв в области телеприсутствия, создавая ультрареалистичное ощущение личного общения даже на большом расстоянии.

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Project Starline использует передовые технологии, включая компьютерное зрение, машинное обучение и специальные дисплеи, чтобы создать эффект "голографического" присутствия собеседника в режиме реального времени. Участники видеоконференции могут видеть друг друга в натуральную величину, с высокой четкостью и объемным эффектом, что создает ощущение, будто они находятся в одной комнате, даже если их разделяют тысячи километров.

Несмотря на первоначальные сомнения в коммерческой жизнеспособности Project Starline из-за его технической сложности и потенциально высокой стоимости, Google подтвердила свою приверженность выводу продукта на рынок. Компания заявляет, что видит огромный потенциал для применения этой технологии в различных областях, от удаленной работы и образования до здравоохранения и развлечений.

Чтобы ускорить коммерциализацию Project Starline, Google заручилась поддержкой компании HP Inc., одного из ведущих мировых производителей компьютерной техники. Сотрудничество с HP позволит Google использовать обширный опыт и ресурсы партнера в области разработки и производства аппаратного обеспечения, что поможет оптимизировать дизайн, снизить затраты и масштабировать производство комплексов Project Starline.

Хотя точные сроки выхода на рынок и ценовая политика пока не разглашаются, ожидается, что первыми пользователями новой технологии станут крупные корпорации и организации, для которых качество и реалистичность видеосвязи имеют критическое значение. В дальнейшем, по мере совершенствования технологии и снижения затрат, Google планирует сделать Project Starline более доступным для широкого круга потребителей. 

#технологии #google #hp #инновации #удаленная работа #партнерство #project starline #видеосвязь #голографическая связь #телеприсутствие
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