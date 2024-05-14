MaxPatrol EDR, предназначен для предотвращения, обнаружения и реагирования на киберинциденты в корпоративной сети.

Компания Positive Technologies, ведущий российский разработчик решений в области информационной безопасности, объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на свой программный комплекс MaxPatrol EDR. Этот продукт, относящийся к системам класса Endpoint Detection & Response (EDR), предназначен для предотвращения, обнаружения и реагирования на киберинциденты в корпоративной сети.

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MaxPatrol EDR обеспечивает многоуровневую защиту рабочих станций и серверов, используя передовые технологии статического и поведенческого анализа для выявления аномалий в IT-инфраструктуре организации. Решение поддерживает Windows, macOS и Linux, включая отечественные сертифицированные операционные системы, что особенно актуально в условиях импортозамещения и растущего спроса на локализованные продукты.

Сертификация ФСТЭК подтверждает соответствие продукта высоким требованиям безопасности и позволяет использовать его в госструктурах и компаниях, работающих с конфиденциальной информацией. MaxPatrol EDR предоставляет службам информационной безопасности широкий набор инструментов для автоматического и своевременного реагирования на киберугрозы. Среди них:

- Остановка процесса: возможность завершить вредоносный процесс, предотвращая дальнейшее распространение угрозы.

- Удаление файлов: автоматическое удаление вредоносных файлов с зараженного устройства.

- Изоляция устройства: временное отключение зараженного устройства от корпоративной сети для предотвращения распространения киберинцидента.

- Отправка на анализ: оперативное направление подозрительных объектов на дальнейшее исследование.

- Синкхолинг (sinkholing): перенаправление вредоносного трафика в безопасное место для детального анализа.

Кроме того, MaxPatrol EDR интегрируется с другими продуктами Positive Technologies, такими как MaxPatrol SIEM и MaxPatrol Vulnerability Management, позволяя создать единую экосистему защиты корпоративной сети. Система также поддерживает работу с внешними источниками данных о киберугрозах, что расширяет возможности обнаружения новых векторов атак.

Сертификация ФСТЭК станет дополнительным аргументом в пользу внедрения MaxPatrol EDR в российских компаниях и государственных организациях, стремящихся усилить свою кибербезопасность. В условиях растущих киберугроз и повышенных требований к защите информации продукт Positive Technologies может стать оптимальным решением для организаций любых масштабов, от среднего бизнеса до крупных корпораций.