Это обещает революционизировать взаимодействие человека с технологиями.

Компания OpenAI, известная своими инновационными разработками в области искусственного интеллекта, объявила о скором запуске своей новейшей модели GPT-4o. Эта модель представляет собой усовершенствованную версию предыдущего поколения GPT, которая теперь способна обрабатывать и анализировать информацию в различных форматах, включая текст, изображения и видео.

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GPT-4o, где буква «о» олицетворяет слово "omni" (всесторонний), является мультимодальной моделью и представляет собой значительный шаг вперёд в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

OpenAI планирует внедрение GPT-4o в свои существующие продукты, такие как программные платформы и инструменты для разработчиков, а также предложить новые продукты, которые будут использовать возможности данной модели для улучшения взаимодействия между человеком и компьютером. Это включает в себя улучшения в областях автоматического перевода, обработки естественного языка, анализа изображений и видео, что сделает технологии более доступными и эффективными.

Ожидается, что в течение следующих нескольких недель разработчики и потребители смогут оценить преимущества GPT-4o на практике. В дополнение к улучшенным аналитическим возможностям, модель обещает значительное усиление безопасности и конфиденциальности, что делает её привлекательной не только для разработчиков, но и для широкой аудитории пользователей по всему миру.