На международной оборонной выставке DSA 2024 в Малайзии, китайская компания Poly Technologies дебютировала с двумя новыми моделями беспилотных подводных аппаратов, UUV-300CD и UUV-300CB, предназначенными для разведки, наступательных операций и разминирования.

На международной оборонной выставке DSA 2024 в Малайзии китайская компания Poly Technologies представила две новые модели беспилотных подводных аппаратов (БПА), разработанные для выполнения широкого спектра задач, от разведки до наступательных операций. Новинки под названиями UUV-300CD и UUV-300CB стали звездами выставки, демонстрируя последние достижения китайской оборонной промышленности в области подводной робототехники.





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Модель UUV-300CD представляет собой более крупный и мощный аппарат с длиной 28 метров и диаметром 2,5 метра. Этот БПА обладает весом в 50 тонн и способен погружаться на глубину до 200 метров. Он развивает максимальную скорость до 10 узлов и крейсерскую скорость 5 узлов и имеет дальность плавания до 600 километров. Вооружение UUV-300CD включает в себя четыре 380-мм торпеды, что делает его идеальным как для разведывательных, так и для боевых задач.

Вторая модель, UUV-300CB, является более маневренной и предназначена для выполнения специализированных операций, таких как разминирование и разведка. БПА длиной 11,5 метра и диаметром 1,6 метра также весит 50 тонн, но может погружаться на глубину до 300 метров. Максимальная скорость аппарата достигает 12 узлов, а дальность плавания при крейсерской скорости 5 узлов составляет 450 морских миль. Связь с управляющим центром обеспечивается через УВЧ, спутниковые и акустические каналы, что повышает его эффективность в сложных условиях.

Представители Poly Technologies подчеркнули, что эти инновационные БПА предназначены для улучшения тактических возможностей военно-морских сил, позволяя им действовать более гибко и эффективно в различных морских условиях.

Эксперты отмечают, что внедрение таких продвинутых систем, как UUV-300CD и UUV-300CB, не только усиливает оборонный потенциал Китая, но и стимулирует дальнейшее развитие подводных технологий на международном уровне, способствуя росту глобального рынка беспилотных подводных аппаратов.