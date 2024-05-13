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Softbank ускоряет разработку ИИ-процессоров через свою дочернюю компанию Arm
Arm начинает разработку нового поколения ИИ-процессоров для центров данных Softbank, осуществляя планы Масаеси Сона на превращение компании в инновационный ИИ-конгломерат со вложениями в 64 миллиарда долларов.

В погоне за реализацией амбициозного плана по превращению Softbank в глобальный технологический конгломерат, основанный на искусственном интеллекте, компания Arm, принадлежащая Softbank, объявила о начале разработки нового поколения процессоров, предназначенных специально для работы в сфере искусственного интеллекта. Эти процессоры будут использоваться в собственных центрах обработки данных Softbank. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

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Данное решение является ключевым элементом стратегии Масаеси Сона, генерального директора Softbank, который стремится к созданию инновационной экосистемы, где искусственный интеллект будет играть центральную роль. Ранее Сон объявил о планах инвестировать около 10 триллионов иен (примерно 64 миллиарда долларов) в различные проекты и стартапы, работающие в области искусственного интеллекта.

Специалисты отмечают, что новые процессоры от Arm могут значительно улучшить производительность и эффективность центров обработки данных Softbank, обеспечив высокую скорость обработки данных и минимальное энергопотребление. Это, в свою очередь, позволит компании сократить операционные расходы и ускорить разработку новых продуктов и услуг на базе ИИ.

Разработка процессоров будет проводиться в тесном сотрудничестве с ведущими мировыми университетами и исследовательскими лабораториями, что дополнительно подчеркивает стремление Softbank интегрировать академическое сообщество и научные разработки в коммерческую практику.

Эксперты также подчеркивают, что такой шаг может усилить позиции Softbank на мировом рынке технологий. В последние годы компания активно инвестировала в облачные технологии, мобильные связи и интернет вещей, но с концентрацией на искусственный интеллект, Softbank намерена занять лидирующие позиции в одной из наиболее быстрорастущих отраслей.

На данный момент Softbank не раскрывает детали технических характеристик новых процессоров и сроки их внедрения в центры обработки данных. Однако уже известно, что компания планирует первые тестовые запуски в течение следующих двух лет.

#процессоры #технологии #искусственный интеллект #arm #инвестиции #softbank #центры данных
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