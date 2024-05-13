Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Microsoft разблокировала обновления для пользователей из России
Крупная технологическая корпорация Microsoft разблокировала обновления для операционной системы Windows и пакета Office для пользователей из России, с целью укрепления партнерских отношений и увеличения безопасности.

Корпорация Microsoft объявила о разблокировании обновлений для операционной системы Windows и офисного пакета Office для пользователей из России. Это важное решение было принято после ряда конструктивных диалогов и переговоров между представителями компании и российскими органами власти.

реклама

Согласно официальному заявлению Microsoft, данное действие направлено на поддержку пользователей из России и обеспечение им возможности безопасно обновлять программное обеспечение компании. Ранее доступ к некоторым обновлениям был ограничен из-за определенных обстоятельств, однако теперь пользователи из России смогут воспользоваться всеми новыми функциями и улучшениями, предлагаемыми Microsoft.

Это решение призвано укрепить партнерские отношения между Microsoft и российскими пользователями, обеспечить им доступ к актуальным технологиям и повысить уровень безопасности при работе с программным обеспечением компании. Представители Microsoft также подчеркнули, что они продолжат сотрудничество с российскими властями и общественными организациями для обеспечения безопасности и удобства пользователей.

Это важное событие отражает стремление Microsoft к укреплению партнерских отношений с российскими пользователями и демонстрирует готовность компании к сотрудничеству и поддержке в цифровой сфере. Пользователи из России могут быть уверены, что компания Microsoft продолжит работу над совершенствованием своих продуктов и обеспечением лучшего опыта использования для всех своих клиентов.

#россия #microsoft #технологии #санкции #windows #информационная безопасность #обновления #office
5
Показать комментарии (5)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
2
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
30
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
3
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
12
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
BYD расширяет присутствие в Европе, несмотря на тарифы США на китайские авто
+
Финальный босс Hades II не даёт поставить игру на паузу
+
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
6
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
2
Samsung может вернуться к стратегии оснащения своих флагманов 16 ГБ ОЗУ с выходом Galaxy S25 Ultra
2
В России появится новый пеший туристический маршрут между Западной и Восточной Сибирью
+
Запуск Boeing Starliner под угрозой отмены из-за использования фальшивых клапанов
4
WhatsApp запускает крупнейший за долгое время редизайн и вот его новые функции
1
Технологический прорыв от GWM: твердотельные аккумуляторы и рекордная скорость зарядки
2

Популярные статьи

Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
12
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
57
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
70
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
68
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
27
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
+
Мое мнение о God of War Ragnarok на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Banishers: Ghosts of New Eden на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Hades 2 на PC (Eurogamer)
1
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
12

Сейчас обсуждают

Шава на Коммунистической
12:01
Зачем так говоришь? Отличная карта 4090, отлично работает как вертикальный гриль для шаурмы.
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
Eppius
12:00
маловато надо побольше потратить
Польша потратит $375 млн на строительство фортификационных сооружений на границе с Белоруссией
Eppius
12:00
всем пох
В Германии введён запрет на продажу некоторых видов техники Lenovo и Motorola
Eppius
11:58
всегда все обновлялось. статья дно
Портативный компьютер GEEKOM A5 на Ryzen 7 5800H доступен для покупки со скидкой
Колючка
11:56
полностью подтверждаю у меня 11 из 15 NVIDIA RTX 4090 сгорели, ужасная карта за 30 лет не сгорело ни одной карты АМД, лучшие карты, картинка сочная, яркая, никаких артефактов
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
nukemall
11:54
Там и разница в производительности мизерная, порядка 5%.
Портативный компьютер GEEKOM A5 на Ryzen 7 5800H доступен для покупки со скидкой
Systems Crash
11:49
Хз чего там у них 4090 горят, я в свою и 700вт в пике заливал и нормально все
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
Ovalnekrug
11:46
Пробовал запускать front mission 3, 2 разных образа и 4 разных биоса. Виснет после начальных заставок
App Store представляет полностью бесплатный эмулятор Gamma для запуска игр с PlayStation 1
Красный Перец
11:43
важен путь, а не цель
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Шава на Коммунистической
11:42
Ну хоть что-то, евровидение может выиграет когда-нибудь. С песней "АМД – это кал", например.
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем