App Store выпустил бесплатный эмулятор Gamma, который позволяет запускать игры с PlayStation 1 на iPhone и iPad. Приложение не требует загрузки BIOS и содержит полезные настройки.

App Store объявляет о выходе полностью бесплатного эмулятора Gamma, который позволит пользователям iPhone и iPad насладиться классическими играми с PlayStation 1 прямо на своих устройствах. Приложение доступно для загрузки сегодня и предлагает широкий спектр возможностей и полезных настроек.

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Gamma — это эмулятор, который не требует загрузки BIOS и предоставляет пользователям возможность запускать образы игр от PlayStation 1 в формате .bin. Если игра находится в архиве, ее необходимо предварительно распаковать. Однако, важно отметить, что BIOS уже входит в состав сборки, поэтому дополнительно загружать что-либо не требуется.

Одной из главных особенностей эмулятора Gamma является возможность замены BIOS на другой, если какая-либо игра не воспроизводится или работает со сбоями графики. Это позволяет пользователям настроить эмулятор под свои индивидуальные потребности и получить максимальное удовольствие от игрового процесса.