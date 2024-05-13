Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Microsoft оштрафован на $242 млн за нарушение патентов для Cortana
Присяжные признали, что Microsoft незаконно использовала технологию распознавания речи IPA.

Компания IPA Technologies обвинила технологического гиганта Microsoft в нарушении патентных прав при разработке голосового помощника Cortana. После нескольких недель слушаний и представления доказательств с обеих сторон, присяжные вынесли вердикт в пользу истца, назначив компенсацию в размере 242 миллионов долларов.

реклама

Судебное дело началось два года назад, когда IPA Technologies подала иск, утверждая, что Microsoft использовала её технологии без лицензии. Спор касался специфических патентов на программное обеспечение, которое позволяет устройствам воспринимать и обрабатывать человеческую речь. По словам представителей IPA, эта технология была ключевой в создании Cortana, которая стала одним из флагманских продуктов Microsoft в области искусственного интеллекта.

В ходе судебных слушаний адвокаты IPA представили технические детали и экспертные заключения, подтверждающие, что Microsoft использовала патентованные технологии, не заключив соответствующего лицензионного соглашения. Ответчик, в свою очередь, пытался оспорить уникальность этих технологий и представить доказательства о собственных разработках в этой области, которые предшествовали получению патентов истцом.

Однако, после тщательного рассмотрения представленных данных, присяжные пришли к выводу, что Microsoft действительно нарушила патентные права IPA Technologies. Судья по делу объявил, что штраф в размере 242 миллионов долларов должен быть выплачен в качестве компенсации за использование интеллектуальной собственности без соответствующих прав.

Это решение может иметь долгосрочные последствия для индустрии технологий, поскольку подобные судебные иски поднимают вопросы о защите интеллектуальной собственности и лицензировании в сфере высоких технологий. Также оно подчеркивает растущую значимость патентной защиты в стратегии компаний, работающих в области разработки программного обеспечения.

Microsoft пока не объявила, будет ли компания обжаловать решение суда. В официальном заявлении представитель Microsoft указал, что компания "разочарована вердиктом суда и изучает возможные пути дальнейших действий".

#microsoft #искусственный интеллект #суд #судебное разбирательство #патент #штраф #cortana #нарушение #ipa technologies #технологии распознавания речи
+
Написать комментарий (0)
DGX SuperPod от NVIDIA обеспечит работу нового вычислительного комплекса с ИИ
Arm запустит собственный ИИ ускоритель в массовое производство к 2025 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
2
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
18
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
6
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
BYD расширяет присутствие в Европе, несмотря на тарифы США на китайские авто
+
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
2
Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
2
Финальный босс Hades II не даёт поставить игру на паузу
+
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Машиностроительный холдинг «Амкодор» продемонстрировал свой новый модельный ряд
+
Samsung может вернуться к стратегии оснащения своих флагманов 16 ГБ ОЗУ с выходом Galaxy S25 Ultra
2
Технологический прорыв от GWM: твердотельные аккумуляторы и рекордная скорость зарядки
2
AMD RDNA 5 станет полностью новой графической архитектурой
4
В России появится новый пеший туристический маршрут между Западной и Восточной Сибирью
+

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
30
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
59
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
11
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
47
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
2
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
89
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
43
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
25
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
8
Мое мнение о God of War Ragnarok на PS5 (PushSquare)
1

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
01:01
Мне тяжело вспомнить, тк я много чего устанавливал и не мог играть. В основном, игры до 2010 года. Из новых игр Rage 2 выделились пиксельной кашей на дисплеях серверов, к примеру.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
headshotik
00:58
Во-первых, автор этого канала не разу за всю свою деятельность не показывал реальное железо, во-вторых, на этом канале всегда тесты столбиками без адекватного мониторинга. С вероятностью 100% этот тес...
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Kaabar
00:56
Война - это мир! (С)
Bloomberg: Олигархи возвращают капиталы в Россию
Игорь Кочергин
00:50
Смотря какое железо
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
Игорь Кочергин
00:49
12700k уже приходится
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
NONsens
00:39
Мужик, что с тобой не так? Не в Смуту же всем играть. Я лично предпочитаю торент эдишены, но стим явно гораздо удобнее.
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
Владимир Ерзакович
00:34
Не пройдёт и года как роботы заменят самого Маска.
Илон Маск заменит рабочих на роботов Optimus уже к концу 2025 года
Артём Николаев
00:34
Куртка теперь вымогает >1000$ за то, что не станет тыквой за 2 года.
Появились данные о характеристиках памяти мобильных видеокарт RTX 50
Дмитрий Толкачев
00:25
Мнение свинины не спрашивали
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
Wlad Rever
00:21
Как же ты надоел своей фигнёй ! Лучше бы написал статью, как растопить печку "бубликом", и сжечь в ней "зеро" с "зассаксом". Эх, какой раньше хороший сайт был, приятно было почитать, а сейчас он превр...
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем