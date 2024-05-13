Присяжные признали, что Microsoft незаконно использовала технологию распознавания речи IPA.

Компания IPA Technologies обвинила технологического гиганта Microsoft в нарушении патентных прав при разработке голосового помощника Cortana. После нескольких недель слушаний и представления доказательств с обеих сторон, присяжные вынесли вердикт в пользу истца, назначив компенсацию в размере 242 миллионов долларов.

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Судебное дело началось два года назад, когда IPA Technologies подала иск, утверждая, что Microsoft использовала её технологии без лицензии. Спор касался специфических патентов на программное обеспечение, которое позволяет устройствам воспринимать и обрабатывать человеческую речь. По словам представителей IPA, эта технология была ключевой в создании Cortana, которая стала одним из флагманских продуктов Microsoft в области искусственного интеллекта.

В ходе судебных слушаний адвокаты IPA представили технические детали и экспертные заключения, подтверждающие, что Microsoft использовала патентованные технологии, не заключив соответствующего лицензионного соглашения. Ответчик, в свою очередь, пытался оспорить уникальность этих технологий и представить доказательства о собственных разработках в этой области, которые предшествовали получению патентов истцом.

Однако, после тщательного рассмотрения представленных данных, присяжные пришли к выводу, что Microsoft действительно нарушила патентные права IPA Technologies. Судья по делу объявил, что штраф в размере 242 миллионов долларов должен быть выплачен в качестве компенсации за использование интеллектуальной собственности без соответствующих прав.

Это решение может иметь долгосрочные последствия для индустрии технологий, поскольку подобные судебные иски поднимают вопросы о защите интеллектуальной собственности и лицензировании в сфере высоких технологий. Также оно подчеркивает растущую значимость патентной защиты в стратегии компаний, работающих в области разработки программного обеспечения.

Microsoft пока не объявила, будет ли компания обжаловать решение суда. В официальном заявлении представитель Microsoft указал, что компания "разочарована вердиктом суда и изучает возможные пути дальнейших действий".