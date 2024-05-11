Microsoft начала тестирование нового меню «Пуск» в Windows 11 с плавающей панелью виджетов. Новая функция обнаружена в последних сборках для участников программы Windows Insider и может вскоре стать доступной для всех пользователей.

В рамках непрерывного совершенствования операционной системы Windows 11 компания Microsoft начала тестирование значительных изменений в меню «Пуск». В последних предварительных версиях Windows 11, доступных участникам программы Windows Insider, была обнаружена новая функция: плавающая панель, содержащая виджеты, которая может вскоре появиться в официальной сборке.

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Нововведение представляет собой панель, находящуюся над кнопкой «Пуск» и содержащую разнообразные виджеты, такие как прогноз погоды, новости, календари и списки задач. Виджеты можно настраивать, позволяя пользователям адаптировать их к своим потребностям. Это изменение отражает стремление Microsoft сделать меню «Пуск» не только точкой доступа к приложениям и файлам, но и центром персонализированной информации.

Появление плавающей панели виджетов подтверждает слухи о том, что Microsoft стремится укрепить интеграцию виджетов в Windows 11. Ранее эта функция была доступна в виде отдельной панели, вызываемой с левой стороны экрана. Теперь же виджеты станут более доступными и интегрированными.

Эта функция была обнаружена в сборке Windows 11 Build 23475, которая была выпущена для участников программы Windows Insider в канале Dev. Пока неясно, будет ли плавающая панель доступна всем пользователям или останется экспериментальной функцией. Microsoft традиционно тестирует изменения с небольшой группой пользователей, чтобы собрать отзывы и улучшить стабильность перед массовым запуском.

Реакция сообщества к нововведению неоднозначна. Некоторые пользователи приветствуют более глубокую интеграцию виджетов и возможность мгновенно получать актуальную информацию. Другие выражают опасения, что плавающая панель может стать отвлекающим фактором или вызвать снижение производительности, особенно на менее мощных устройствах.

Microsoft не прокомментировала официально новый дизайн меню «Пуск», но подтвердила, что постоянно работает над улучшением функциональности Windows 11 на основе отзывов пользователей. Компания также призывает участников программы Windows Insider делиться своими отзывами о новых функциях через приложение Feedback Hub.

В ближайшие месяцы Microsoft планирует продолжить тестирование и доработку этой функции. Если она получит положительные отзывы и будет признана стабильной, пользователи Windows 11 могут ожидать её появления в одном из будущих обновлений.