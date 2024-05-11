Google выпустила экстренное обновление для Chrome, чтобы защитить пользователей от недавно обнаруженной уязвимости, которой активно пользуются киберпреступники.

В свежем выпуске обновлений, Google осуществила экстренное исправление для своего браузера Chrome, для защиты пользователей от обнаруженной уязвимости, которая, как стало известно, активно используется злоумышленниками.

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Уязвимость, получившая обозначение CVE-2024-4671, была впервые обнаружена анонимным исследователем в области кибербезопасности на этой неделе. Сразу после обнаружения, информация об уязвимости была передана команде Google, которая немедленно приступила к разработке исправления.

Эксперты по кибербезопасности высказали обеспокоенность по поводу уязвимости, указывая на ее потенциальную способность кардинально нарушить нормальное функционирование браузера, а также использоваться для получения несанкционированного доступа к персональной информации пользователя.

Компания призывает всех пользователей Chrome обновить свои браузеры до последней версии как можно скорее, чтобы предотвратить возможное использование уязвимости злоумышленниками.

"Наша команда тщательно работает над исправлением и мы предлагаем всем пользователям обновить свой браузер до последней версии, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность", заявил представитель Google.

Напомним, что Google регулярно выпускает обновления для своих продуктов в целях обеспечения безопасности и стабильности работы, однако данное экстренное исправление подчеркивает серьезность угрозы, с которой пришлось столкнуться.