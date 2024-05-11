Спутник Zhihui Tianwang-01 является первым из серии из 16 или 32 спутников, которые будут запущены в ближайшие годы.

С космодрома Сичан на юго-западе Китая в 09:43 по пекинскому времени (04:43 мск) 9 мая состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-3Б», которая вывела на орбиту экспериментальный спутник Zhihui Tianwang-01 (Smart SkyNet-01). Это событие знаменует собой начало реализации масштабного проекта создания глобальной космической интернет-сети SkyNet.

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Спутник Zhihui Tianwang-01 является первым из серии из 16 или 32 спутников, которые будут запущены в ближайшие годы для создания глобальной сети SkyNet. Эти спутники будут базироваться на орбите на высоте 20 тыс. км, что в 40 раз выше орбиты аппаратов Starlink, запущенных компанией SpaceX. Это позволит обеспечить более широкий охват и более высокую скорость передачи данных по сравнению с существующими системами спутниковой связи.

Проект SkyNet является амбициозной инициативой китайских ученых и инженеров, которые стремятся создать глобальную сеть, способную обеспечить высокоскоростной доступ к интернету для любого человека на планете. Сеть SkyNet будет использовать технологию Ka-диапазона для передачи данных, что обеспечит высокую скорость и надежность связи.

Китайские власти планируют использовать сеть SkyNet для обеспечения доступа к интернету в отдаленных и труднодоступных регионах страны, а также для развития экономики и общества в целом. Кроме того, сеть SkyNet может быть использована для обеспечения связи в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Запуск спутника Zhihui Tianwang-01 является очередным примером амбициозных планов Китая в области космических технологий. Страна планирует стать одним из лидеров в области космических исследований и разработок, и проект SkyNet является важным шагом на пути к достижению этой цели.