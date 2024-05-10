ASUS анонсировала выпуск обновленной версии своей портативной игровой консоли ROG Ally X, которая обещает вдвое большее время автономной работы, увеличенный объем ОЗУ и возможность апгрейда, ставя новые стандарты в мире мобильного гейминга.

ASUS, всемирно известный производитель компьютерной техники и электроники, официально анонсировал выпуск обновленной версии своей игровой консоли под названием ROG Ally X. Новое устройство обещает установить новые стандарты в сегменте портативных игровых систем за счет увеличенной производительности, более продолжительного времени автономной работы и, что важно для многих пользователей, возможности апгрейда.

реклама

По словам представителей ASUS, ROG Ally X получила значительные улучшения по сравнению с предыдущей моделью. Одним из ключевых нововведений стал увеличенный объем оперативной памяти, что позволит запускать самые требовательные игры и приложения без задержек и проблем с производительностью. Другим существенным преимуществом новинки является улучшенный аккумулятор, который теперь обеспечивает до 3 часов игры без подзарядки — это почти вдвое дольше, чем могла предложить предыдущая модель ROG Ally.

Кроме того, ASUS сделала акцент на возможность апгрейда консоли. Это означает, что пользователи смогут самостоятельно улучшать характеристики своих устройств, добавляя больше оперативной памяти или установив более емкий аккумулятор, что ранее было нехарактерно для портативных игровых систем. Такой подход не только продлевает жизненный цикл консоли, но и предоставляет геймерам большую гибкость в настройке устройства под свои нужды.

Дизайн консоли также претерпел изменения, став более эргономичным и приятным на ощупь, что обязательно оценят поклонники долгих игровых сессий. В ASUS заявляют, что при разработке ROG Ally X были учтены пожелания и замечания пользователей предыдущей модели, что позволило создать по-настоящему уникальное и качественное устройство.

Пока официальная дата начала продаж и цена новинки не объявлены, но уже сейчас можно сказать, что ROG Ally X имеет все шансы стать новым хитом среди портативных игровых консолей. Компания ASUS снова доказывает, что остается на переднем крае технологического прогресса, предлагая пользователям не просто обновленную версию продукта, но и новый взгляд на возможности мобильного гейминга.