Японский SoftBank близок к покупке британского производителя чипов Graphcore.

SoftBank Group, японский конгломерат и один из крупнейших мировых инвесторов в технологический сектор, ведет переговоры о приобретении британского стартапа Graphcore. Компания, специализирующаяся на разработке интеллектуальных процессоров для машинного обучения, испытывает финансовые трудности, несмотря на высокую начальную оценку в $2,8 млрд.

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По информации осведомленных источников, переговоры между SoftBank и Graphcore продолжаются уже несколько месяцев и сейчас находятся на продвинутой стадии. Это приобретение может стать значимым шагом для SoftBank в укреплении своего портфеля в области передовых технологий и искусственного интеллекта.

Graphcore, основанный в 2016 году в Бристоле, Великобритания, быстро зарекомендовал себя как один из лидеров в области производства чипов для машинного обучения. Их флагманский продукт — процессор Intelligence Processing Unit (IPU), предназначенный для ускорения вычислений в области ИИ, получил высокую оценку от индустрии.

Однако, несмотря на технологические успехи, Graphcore столкнулся с финансовыми проблемами, усугубленными глобальными экономическими вызовами и ужесточением условий на рынке венчурного капитала. Эти трудности привели к поискам стратегического партнера или покупателя, способного предоставить необходимую поддержку для дальнейшего развития.

SoftBank, уже владеющий значительными активами в сфере технологий, включая значительные инвестиции в Alibaba, Uber и Arm, видит в Graphcore потенциал для расширения своего влияния в секторе ИИ. Приобретение Graphcore позволит японскому гиганту не только укрепить свои позиции, но и активизировать разработки новых типов чипов, что может значительно повысить конкурентоспособность компании на мировом рынке.

Аналитики отмечают, что дальнейшее развитие событий зависит от множества факторов, включая результаты детального аудита и оценки состояния Graphcore, а также от реакции регуляторов на возможную сделку. Если соглашение будет достигнуто, это может стать одной из заметных транзакций в сфере высоких технологий в текущем году.

Представители SoftBank и Graphcore воздерживаются от комментариев, подчеркивая конфиденциальность текущих переговоров. Однако, учитывая интерес обеих сторон к заключению сделки, ожидается, что официальные объявления могут последовать уже в ближайшие месяцы.

Этот потенциальный ход SoftBank подчеркивает актуальность и важность инвестиций в развитие технологий ИИ и подчеркивает стремление крупных игроков к усилению своих позиций на глобальной арене в условиях возрастающей конкуренции и технологических изменений.