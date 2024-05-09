Производство обновлённого рамного внедорожника Haval H9 началось в Китае. В скором времени запуск предполагается и в России, где новинка должна заменить предыдущую модель.

В этом году китайская автомобильная индустрия делает еще один шаг вперед с запуском производства новейшей модели Haval H9, производство которого стартовало на современном заводе в Чунцине. Следующей страной, где начнётся сборка этого внедорожника, станет Россия, что подтверждает растущее влияние бренда на международном авторынке.

реклама

Haval H9 – это рамный внедорожник, который по размерам и возможностям может соперничать с такими гигантами, как Toyota Land Cruiser 300. Габариты новинки составляют 5070 мм в длину, 1976 мм в ширину и 1930 мм в высоту, при этом колёсная база равна 2850 мм. Модель предлагается с бензиновым двигателем, а комплектации включают варианты с колёсными дисками размером 17, 18 и 19 дюймов. Для версий на дизельном топливе доступны 18-дюймовые диски.

«Запуск производства Haval H9 в Чунцине – это знаковое событие для нашей компании, подтверждающее наши амбиции на глобальном уровне,» заявил Чжан Хайяо, генеральный директор Haval. «Следующим шагом будет старт производства в России, где у нас уже есть устойчивая клиентская база и развитая дилерская сеть.»

Российский рынок в последние годы показывает высокий спрос на SUV и внедорожники, что делает его приоритетным для многих автопроизводителей. Сборка Haval H9 в России запланирована на ближайшие месяцы, и предполагается, что она заменит предыдущую модель, которая уже снята с производства.

Эксперты отмечают, что новая модель Haval H9 отличается улучшенной динамикой, повышенной безопасностью и более современным дизайном, что должно привлечь внимание как новых, так и текущих владельцев бренда. Помимо этого, важным аспектом для российского рынка является адаптация автомобиля к местным условиям эксплуатации, что подразумевает усиленную подвеску и улучшенную антикоррозийную защиту.

Ожидается, что первые машины нового Haval H9 поступят в продажу в России уже к концу текущего года, что сделает его одним из самых ожидаемых автомобилей в своём классе. Активное развитие производственных мощностей Haval как в Китае, так и за его пределами, подтверждает стремление компании к укреплению своих позиций на глобальной арене.