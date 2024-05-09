IBM запускает сервер POWER S1012, компактное решение для рабочих нагрузок искусственного интеллекта на периферии, оснащенное модулем POWER10 eSCM и поддержкой до 64 потоков.

Корпорация IBM продолжает удивлять инновациями в сфере вычислительной техники, представив новейший компактный сервер POWER S1012 на основе платформы POWER10. Этот сервер спроектирован специально для выполнени периферийных задач искусственного интеллекта.

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Новинка доступна в двух вариантах исполнения: в классическом корпусе башенного типа и в виде системы формата 2U половинной ширины. Такое компактное исполнение позволяет устанавливать два устройства рядом в стандартной стойке, экономя пространство и обеспечивая высокую производительность.

Сервер оснащен модулем POWER10 eSCM с возможностью выбора одного, четырех или восьми ядер, работающих на частоте от 3,0 до 3,9 ГГц, а также 256 Гбайт оперативной памяти. Уникальная технология SMT8 (Simultaneous Multi-Threading) позволяет каждому ядру обрабатывать до восьми потоков инструкций одновременно, что в комбинации с максимальной конфигурацией обеспечивает 64 потока.

Не менее важным является заявленная пропускная способность памяти до 102 Гбайт в секунду, что гарантирует быструю и эффективную обработку данных. Этот сервер станет незаменимым инструментом для различных задач, требующих высокой вычислительной мощности и производительности, особенно в области искусственного интеллекта.