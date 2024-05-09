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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Венгрию
Визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Венгрию, где он подчеркнул стратегическое партнерство и экономическое сотрудничество между двумя странами.

Сегодня утром в венгерскую столицу прибыл Председатель КНР Си Цзиньпин, начав исторический визит, который обещает укрепить экономические и политические отношения между Китаем и Венгрией. Это первый визит китайского лидера в страну за последние десятилетия и знаменует собой новый этап в двусторонних отношениях двух государств.

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В международном аэропорту имени Ференца Листа Си Цзиньпина и китайскую делегацию встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с высокопоставленными представителями правительства. После короткой официальной церемонии, включавшей исполнение гимнов двух стран и почетный караул, лидеры направились в резиденцию премьер-министра для проведения двусторонних переговоров.

Основными темами переговоров стали вопросы углубления экономического сотрудничества, инвестиций в инфраструктурные проекты, а также развитие связей в области культуры и образования. Ожидается, что во время визита будут подписаны значимые двусторонние соглашения, касающиеся расширения торговли и сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Венгрия, в свою очередь, видит в Китае перспективного партнера для реализации своих долгосрочных экономических планов и готова предложить привлекательные условия для инвесторов из Поднебесной.

«Венгрия и Китай связывают прочные исторические отношения, и наше сотрудничество в последние годы значительно углубилось. Мы рады приветствовать Си Цзиньпина и уверены, что этот визит откроет новую главу в наших отношениях», — подчеркнул Виктор Орбан в своем приветственном обращении.

Си Цзиньпин отметил важность Венгрии как стратегического партнера в Центральной Европе и выразил готовность углублять сотрудничество в различных областях. «Мы видим Венгрию важным партнером в нашем стремлении к взаимовыгодному развитию. Уверен, что наши страны смогут достичь нового уровня партнерства», — заявил китайский лидер.

Помимо официальных встреч с представителями правительства, Си Цзиньпин планирует посетить культурные и образовательные учреждения, а также встретиться с представителями китайской диаспоры в Венгрии. В рамках визита также запланирован экономический форум, на котором выступят представители деловых кругов обеих стран.

Визит Си Цзиньпина в Венгрию рассматривается как важный шаг в развитии китайско-европейских отношений. 

#политика #китай #экономика #инвестиции #венгрия #торговля #международные отношения #си цзиньпин #сотрудничество #виктор орбан
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