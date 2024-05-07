По указу президента Александра Лукашенко, Вооруженные силы Беларуси начали внезапную проверку готовности носителей тактического ядерного оружия, включая ракетные комплексы 'Искандер' и штурмовики Су-25.

Вооруженные силы Беларуси внезапно приведены в состояние повышенной готовности после того, как президент страны Александр Лукашенко поручил провести проверку носителей тактического ядерного оружия (ТЯО), сообщает Министерство обороны Беларуси.

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В рамках проверки дивизион ракетного комплекса "Искандер", способного нести тактические ядерные боеголовки, а также эскадрилья штурмовиков Су-25 были приведены в полную боевую готовность.

«Целью проверки является оценка готовности армейских подразделений к оперативному развертыванию и использованию тактического ядерного оружия в соответствии с существующими планами обороны», — заявили в Минобороны.

Согласно заявлению ведомства, проверка будет включать серию учений, в ходе которых будут отработаны процедуры планирования, развертывания и, при необходимости, применения ТЯО. В частности, будет проверена совместная работа летного состава и наземных служб, а также систем связи и управления.

Эксперты полагают, что такие действия Беларуси могут быть ответом на усиление военного присутствия НАТО в Восточной Европе и призваны демонстрировать потенциал регионального сдерживания.

"Произведенная Беларусью проверка носителей ТЯО – это четкий сигнал Западу о том, что Минск готов использовать все доступные средства для обеспечения своей безопасности," — отметил военный аналитик Алексей Мурашов.

Между тем, в ответ на действия Беларуси, Польша и Литва уже заявили о необходимости усилить мониторинг военной активности на границах.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации и, если потребуется, готовы к диалогу с нашими НАТОвскими союзниками о дополнительных мерах сдерживания", — прокомментировал министр обороны Литвы.

Время и детали завершения проверки Министерством обороны Беларуси пока не обнародованы, но ожидается, что основные маневры и оценочные действия пройдут в ближайшие несколько дней.