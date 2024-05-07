Внесен в Госдуму законопроект, который предусматривает обязательную экспертизу школьных учебников с участием представителей научной общественности, в том числе Российской академии наук.

В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект, предусматривающий обязательное участие Российской академии наук (РАН) в процессе экспертизы школьных учебников. Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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Инициатива направлена на повышение качества образовательных материалов, используемых в школьной программе, и предполагает внесение изменений в действующее законодательство. По словам Гумеровой, вовлечение РАН в процесс экспертизы учебников позволит обеспечить их соответствие актуальным научным достижениям и учебным стандартам, а также способствовать формированию у школьников глубоких и системных знаний.

"Участие академического сообщества в оценке и подборе учебных материалов является ключевым аспектом обновления образовательного процесса. Это позволит не только повысить качество образования, но и воспитать у молодого поколения интерес к науке и исследованиям", - отметила Гумерова.

Согласно предложенному законопроекту, РАН будет выступать в роли экспертного органа при утверждении учебников для школьной программы. Это означает, что любой учебник перед его утверждением министерством образования должен пройти строгую проверку на соответствие научным фактам и теориям, представленным в академическом сообществе.

Кроме того, законопроект ставит своей целью укрепление связи между образовательной системой и научным сообществом, способствуя тем самым более тесному взаимодействию между учеными и педагогами. Это, в свою очередь, должно способствовать более глубокому и всестороннему изучению школьниками предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла.

Инициатива уже вызвала резонанс среди образовательного сообщества, где ее встретили с одобрением. Многие эксперты и педагоги считают, что участие РАН в экспертизе учебников станет залогом их качества и актуальности, что, в конечном счете, повысит уровень образования в стране.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе, где его должны рассмотреть соответствующие комитеты, прежде чем он будет вынесен на голосование. В случае принятия, нововведение вступит в силу с начала следующего учебного года, что позволит обеспечить достаточно времени для адаптации учебного процесса к новым требованиям.