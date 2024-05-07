Новинка оснащена процессором Rockchip RK3576, графическим блоком Arm Mali-G52 MC3 и встроенным нейропроцессорным модулем с производительностью до 6 TOPS.

Компания Banana Pi, известный производитель одноплатных компьютеров, анонсировала новую модель BPI-M5 Pro, ориентированную на применение в интеллектуальных устройствах Интернета вещей (AIoT).





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Новинка выполнена в компактном низкопрофильном форм-факторе с размерами всего 92 × 62 мм, что делает ее идеальным решением для встраиваемых систем и проектов с ограниченным пространством. BPI-M5 Pro построен на базе производительного процессора Rockchip RK3576, который включает в себя четыре ядра Cortex-A72 с тактовой частотой 2,2 ГГц и четыре ядра Cortex-A53 с частотой 1,8 ГГц. Кроме того, процессор оснащен микроконтроллером Arm Cortex-M0 для обработки периферийных задач.

Графическая подсистема BPI-M5 Pro представлена GPU-блоком Arm Mali-G52 MC3, обеспечивающим поддержку OpenGL ES 1.1, 2.0 и 3.2, OpenCL 2.0 и Vulkan 1.1. Это позволяет использовать одноплатный компьютер для задач, требующих высокой производительности графики, таких как обработка видео, визуализация данных и создание пользовательских интерфейсов.

Особого внимания заслуживает встроенный нейропроцессорный модуль, который обеспечивает впечатляющую производительность в задачах искусственного интеллекта до 6 TOPS (триллионов операций в секунду) при использовании целочисленных операций INT8. Модуль также поддерживает форматы INT4, INT16, BF16 и TF32, что делает его универсальным решением для широкого спектра ИИ-приложений, таких как компьютерное зрение, обработка естественного языка и машинное обучение.

Что касается программного обеспечения, BPI-M5 Pro совместим с операционными системами Android 14, Debian 11, Armbian Ubuntu и Debian. Это дает разработчикам возможность выбрать наиболее подходящую платформу для своих проектов и обеспечивает гибкость при разработке программного обеспечения.