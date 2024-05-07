Инженерные образцы этих чипов уже поступили к избранным клиентам для тестирования, а их коммерческий запуск ожидается во второй половине 2024 года.

AMD раскрыла новые подробности о своей предстоящей линейке серверных процессоров EPYC Turin, основанных на передовой архитектуре Zen 5.

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Согласно сообщению, AMD уже активно взаимодействует со своими ключевыми клиентами, предоставляя им образцы процессоров EPYC Turin (7005 серии), чтобы они могли провести предварительные тесты и адаптацию своих систем к этим мощным чипам. Это свидетельствует о том, что AMD не просто анонсирует будущие продукты, но и серьезно готовится к их широкому внедрению в индустрию.

Ожидается, что новый семейство процессоров EPYC Turin станет значимым шагом вперед для AMD в борьбе за лидерство на рынке серверных решений. Архитектура Zen 5 обещает не только увеличение производительности и энергоэффективности, но и ряд инновационных функций, которые могут кардинально изменить подходы к обработке больших объемов данных и обеспечению высокой производительности в облачных сервисах, искусственном интеллекте и других критических областях.

Планы AMD на выпуск этих чипов в второй половине 2024 года указывают на то, что компания стремится использовать каждый момент для максимальной оптимизации и тестирования, чтобы гарантировать свою конкурентоспособность и надежность.

Важно отметить, что соперничество между AMD и их главным конкурентом Intel в этой нише становится все более напряженным, но анонс EPYC Turin укрепляет позиции AMD как серьезного игрока, способного предложить не только альтернативу, но и превзойти существующие решения.