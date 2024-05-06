В стремлении расширить границы связи, Nokia в партнерстве с NASA работает над установкой первой в мире LTE/4G-сети на Луне. Стоимость проекта – $14,1 млн, а его реализация обещает кардинально изменить возможности космических исследований.

Nokia, объявил о своей ключевой роли в миссии по установке первой в истории LTE/4G сотовой системы на поверхности Луны. Эта инициатива, которая является частью миссии Intuitive Machines IM-2, не только откроет новые горизонты для космических исследований, но и заложит основы для будущей коммуникационной инфраструктуры на Луне.

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Согласно планам, первая партия передового оборудования Nokia будет доставлена на спутник к концу 2024 года, открывая путь для беспрецедентной связи между космическими аппаратами и их операторами на Земле. В рамках этой уникальной сети, лунный посадочный модуль Nova-C, марсоход MAPP Lunar Outpost и аппарат Micro-Nova будут тесно интегрированы, обеспечивая высокоскоростную передачу данных, видеосвязь и важные команды в реальном времени.

Эта идея стала возможной благодаря тому, что NASA, в рамках своей амбициозной программы "Артемида", которая ставит перед собой цель высадить людей на Луну и создать постоянное человеческое присутствие, выделила Nokia финансирование в размере $14,1 миллиона. Это решение NASA свидетельствует о доверии к технологическим возможностям Nokia и ее способности воплотить в жизнь этот сложный технический проект.

Предполагается, что это передовая система связи станет ключевым элементом в развитии космической инфраструктуры, позволяя исследователям и космонавтам на Луне работать более эффективно, обеспечивая им надежную связь и поток данных для научных исследований и операций. Кроме того, это также является важным шагом в направлении к коммерциализации космического пространства и подготовке к возможному будущему заселению Луны.

Начало реализации данного проекта, безусловно, станет поворотным моментом в истории космической связи, демонстрируя возможности современных технологий и открывая новые возможности для глобального научного сообщества. Nokia, в партнерстве с NASA, готовится переписать правила игры в космической индустрии, создавая основу для будущих межпланетарных коммуникаций.