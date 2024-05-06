Китайское Национальное космическое управление (CNSA) представило концепт своей лунной базы, которая станет важным шагом в развитии космических исследований. В концепте фигурируют посадочный модуль и марсоход, а также площадка для запуска орбитальных спутников.

Национальное космическое управление Китая (CNSA) представило свою первую концепцию лунной базы, что стало важной вехой в усилиях страны по освоению космоса. Концепция демонстрирует посадочный модуль, марсоход и стартовую площадку для орбитальных спутников, что указывает на долгосрочные инвестиции CNSA, которые растянутся на несколько десятилетий.

реклама

Текущий дизайн соответствует предстоящим миссиям Chang'e-6 (2024) и Chang'e-7 (2027), целью которых является дальнейшее исследование поверхности Луны и сбор ценных данных. CNSA выразила намерение привлечь дополнительных международных партнеров для участия в проекте.



Концепция лунной базы CNSA включает модульные конструкции, предназначенные для размещения различных исследовательских объектов и жилых помещений для астронавтов. Ожидается, что база будет использовать местные ресурсы, такие как лунный реголит и водяной лёд, для производства необходимых материалов, таких как кислород, вода и строительные материалы. Такой подход поможет уменьшить потребность в миссиях по пополнению запасов с Земли, сделав базу более самодостаточной.



Лунная база также будет служить платформой для проведения различных научных экспериментов, включая астрономические наблюдения, геологию Луны и изучение лунной среды. Это даст ценную информацию о ресурсах Луны, потенциале для обитания человека и ее истории.Приверженность Китая исследованию Луны является свидетельством его растущих возможностей в области космических технологий и его стремления стать ведущей космической державой. Создание лунной базы не только продвинет наше понимание Луны, но и проложит путь для будущих пилотируемых миссий на Марс и за его пределы.



Поскольку международное космическое сообщество продолжает сотрудничать в исследовании Луны, китайское агентство CNSA готово сыграть важную роль в формировании будущего космических путешествий и исследований. Концепция лунной базы CNSA с ее амбициозными планами и постоянным прогрессом является многообещающим шагом на пути к установлению постоянного присутствия человека на Луне.