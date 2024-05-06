Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами объявил, что основной этап строительства первого энергоблока АЭС "Карун" на юго-западе страны начнется осенью 2024 года с заливки бетона фундамента. Новая станция будет использовать российские технологии и станет второй АЭС в стране.

В ближайшем будущем Иран намерен укрепить свои энергетические позиции за счет атомной энергетики. Основной этап строительства первого энергоблока атомной электростанции "Карун" на юго-западе страны, предусматривающий заливку бетона фундамента, начнется осенью 2024 года. Об этом в своем официальном заявлении сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

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Новая АЭС будет расположена в провинции Хузестан, недалеко от города Шуштер, в 120 км от иракской границы. Станция получила свое название в честь реки Карун, которая протекает в этом регионе. Это будет вторая атомная электростанция в Иране после Бушерской АЭС, которая была введена в эксплуатацию в 2011 году.

По словам Эслами, строительство АЭС "Карун" будет осуществляться с применением российских технологий. "Мы планируем использовать российские технологии при строительстве АЭС "Карун". Это будет способствовать укреплению наших отношений с Россией в области атомной энергетики", - отметил он.

Предполагается, что АЭС "Карун" будет состоять из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2100 МВт. После ввода в эксплуатацию станция будет производить около 15 млрд кВт·ч электроэнергии в год, что позволит значительно улучшить энергетическую безопасность Ирана.

Стоит отметить, что Иран активно развивает свою атомную программу. В настоящее время в стране действует одна АЭС, строятся еще две. Кроме того, Тегеран планирует построить еще несколько атомных электростанций на своей территории.

ОАЭИ подчеркивает, что все работы по развитию атомной энергетики в Иране осуществляются в строгом соответствии с нормами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В то же время, строительство АЭС "Карун" может вызвать определенные опасения у международного сообщества в связи с тем, что Иран продолжает настаивать на своем праве на обогащение урана, что вызывает серьезные опасения у ряда стран. Тем не менее, Тегеран настаивает на мирном характере своей ядерной программы и заявляет, что не планирует создавать ядерное оружие.

В любом случае, строительство АЭС "Карун" станет важным шагом для Ирана в развитии своей энергетической инфраструктуры и укреплении энергетической безопасности страны. Ожидается, что после ввода станции в эксплуатацию, Иран сможет значительно увеличить объем производства электроэнергии и удовлетворить растущий спрос на нее как внутри страны, так и за ее пределами.