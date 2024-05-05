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SK hynix обеспечивает выполнение крупных заказов на память с высокой пропускной способностью
Южнокорейский производитель микросхем SK hynix получил заказы на весь объем памяти с высокой пропускной способностью (HBM), запланированный к выпуску в 2024 году, а также на значительную часть чипов, которые будут произведены в 2025 году.

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В рамках масштабной разработки южнокорейский производитель микросхем SK hynix объявил, что получил заказы на весь объем памяти с высокой пропускной способностью (HBM), запланированный к выпуску в 2024 году, а также на значительную часть чипов, которые будут произведены в 2025 году. Резкий рост спроса на продукты HBM объясняется быстрым ростом рынка искусственного интеллекта (ИИ), который вызывает потребность в высокопроизводительных решениях для памяти.

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Компания сделала объявление во время пресс-конференции в своей штаб-квартире в Ичхоне, Южная Корея, где ее генеральный директор Квак Но Чжун рассказал о планах по расширению производственных мощностей HBM. По словам Квака, возможности компании по увеличению производства возрастут после завершения проектов строительства новых заводов в Южной Корее и Соединенных Штатах.

HBM - это тип микросхемы памяти, которая специально разработана для обеспечения передачи данных с высокой пропускной способностью и низкой задержкой, что делает ее важным компонентом искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и приложений для центров обработки данных. Растущий спрос на HBM обусловлен растущим внедрением искусственного интеллекта и технологий машинного обучения в различных отраслях, включая здравоохранение, финансы и игры.

Получение SK hynix заказов на всю мощность HBM, запланированную к выпуску в 2024 году, является важной вехой, свидетельствующей о высоком спросе на продукцию компании. Ожидается, что портфель заказов на 2025 год также будет значительным, учитывая планы компании произвести значительную часть чипов в течение этого года.

Отраслевые аналитики предполагают, что резкий рост спроса на HBM является результатом растущей потребности в высокопроизводительных решениях для памяти, способных справляться с растущими требованиями рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Поскольку искусственный интеллект продолжает трансформировать отрасли и приложения, ожидается, что спрос на HBM и другие высокопроизводительные решения для памяти продолжит расти.

Ожидается, что планы расширения SK hynix не только удовлетворят растущий спрос на HBM, но и еще больше укрепят позиции компании как ведущего игрока на мировом рынке микросхем памяти. С завершением проектов строительства новых заводов компания готова увеличить свои производственные мощности и удовлетворить растущие потребности индустрии искусственного интеллекта.

Данное объявление рассматривается как позитивный знак для мировой полупроводниковой промышленности, которая в последние годы сталкивается с проблемами из-за сбоев в цепочках поставок и торговой напряженности. Ожидается, что растущий спрос на HBM и другие высокопроизводительные решения для памяти будет стимулировать рост и инвестиции в отрасль, создавая новые возможности как для компаний, так и для исследователей.

Поскольку индустрия искусственного интеллекта продолжает развиваться, вполне вероятно, что спрос на HBM и другие высокопроизводительные решения для памяти будет продолжать расти. Получение SK hynix заказов на всю мощность HBM, запланированную к выпуску в 2024 году, является важной вехой, и ожидается, что планы компании по расширению производственных мощностей окажут положительное влияние на мировую полупроводниковую промышленность.

#искусственный интеллект #sk hynix #hbm #ии #чипы памяти #полупроводниковая промышленность #память с высокой пропускной способностью
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