Greenerwave разрабатывает энергоэффективные спутниковые терминалы с использованием искусственного интеллекта и реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей, снижающих потребление энергии на 90% и делающих доступ в Интернет более доступным и устойчивым.

В мире, где доступ к интернету становится все более важным, компания Greenerwave сделала объявление о разработке новой технологии спутниковых терминалов, которая существенно снизит стоимость и энергопотребление устройств. Основанная на применении искусственного интеллекта и "реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей" (RIS), эта инновационная технология предлагает решение для доступа в интернет в удаленных и труднодоступных районах.

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Спутниковые терминалы являются важным инструментом для связи в условиях отсутствия стационарной инфраструктуры. Однако традиционные спутниковые терминалы обычно требуют большого количества энергии и являются дорогостоящими в эксплуатации. Greenerwave решила эту проблему, разработав технологию, которая снижает стоимость энергопотребления терминалов в 10 раз по сравнению с традиционными способами.

Суть новой технологии заключается в использовании искусственного интеллекта для оптимизации работы спутниковых терминалов. RIS позволяют устройствам адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды и эффективно использовать доступную энергию. Благодаря этим инновациям, терминалы становятся более доступными и экономичными, что позволит значительно расширить географию доступа в интернет.

Компания Greenerwave уже привлекла инвестиции и планирует начать коммерческое производство спутниковых терминалов на основе RIS в ближайшее время. Эта технология имеет огромный потенциал для развития в сфере связи и предоставления доступа к интернету в самых отдаленных уголках мира. Благодаря Greenerwave, миллионы людей, ранее лишенных возможности использовать интернет, смогут получить доступ к информации, образованию и коммуникациям.