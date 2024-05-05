Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Китайский стартап Muse представил доступный ноутбук MuseBook на базе процессора RISC-V
Стартап Muse представил ноутбук MuseBook стоимостью $300 на процессоре RISC-V под управлением Linux. Лэптоп ориентирован на разработчиков, предлагая до 128 ГБ памяти и высокую производительность.

реклама

Китайский стартап Muse представил ноутбук MuseBook, который обещает стать настоящей находкой для разработчиков и энтузиастов открытого программного обеспечения. Этот доступный по цене лэптоп, стоимостью всего 300 долларов, построен на базе новейшего процессора с архитектурой RISC-V, что делает его уникальным предложением на рынке.

реклама

Внешне MuseBook напоминает популярный Apple MacBook, отличаясь элегантным и минималистичным дизайном. Однако, в отличие от продукции Apple, этот ноутбук работает под управлением операционной системы Linux, предоставляя пользователям свободу и гибкость открытой программной платформы.

Несмотря на свою доступную цену, MuseBook обладает впечатляющими техническими характеристиками. Он оснащен до 128 Гбайт встроенной флеш-памяти eMMC, что обеспечивает достаточно места для хранения файлов и приложений. Производительность ноутбука также находится на высоком уровне, позволяя ему справляться с различными задачами разработки и программирования.

Использование процессора на архитектуре RISC-V открывает новые возможности для разработчиков. RISC-V - это открытый стандарт набора команд, который позволяет создавать более эффективные, безопасные и настраиваемые процессоры. Разработчики смогут экспериментировать с новыми идеями и оптимизировать свои приложения под специфику архитектуры RISC-V. Кроме того, он может стать отличным выбором для студентов и энтузиастов, желающих познакомиться с миром Linux и открытого ПО.

Стартап Muse планирует начать продажи MuseBook в ближайшее время, ориентируясь как на китайский рынок, так и на международных покупателей.

#китай #технологии #процессор #linux #ноутбук #инновации #разработчики #стартап #risc-v #лэптоп #открытое по #muse #musebook #архитектура процессора #доступный
+
Написать комментарий (0)
Китайский бомбардировщик H-6K испытывает баллистическую ракету, напоминающую Х-47М2 «Кинжал»
Samsung представила первый 3-нм мобильный чип, разработанный с помощью ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Good Lock появился в Play Store
+
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
4
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
3
Представлен дистрибутив LibreELEC 12.0 для создания домашних кинотеатров OpenELEC
1
Samsung приостанавливает обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S22 из-за ошибок
+
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
1
Производство OLED-панелей для iPad Pro приведет к изменениям в iPhone 16
+
Министр иностранных дел Германии обвинила российских хакеров в многичисленных взломах
3
LG представила новые OLED-телевизоры evo C4 и evo G4
+
Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
5
Уволенные сотрудники Tesla считают, что качество зарядных станций Supercharger будет ухудшаться
+
На линии БАМа с начала года сдали более 10 объектов
1
Игровые ноутбуки все чаще получают распаянную на материнской плате ОЗУ вместо отдельных модулей
1
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
6
Названы сроки запуска серии Xiaomi Pad 7
+
Российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ в Харьковской области
1
Hisense представила мини-LED телевизор U9N с яркостью 5000 нит и частотой обновления 144 Гц
1
В Германии протестировали встроенные в бордюры зарядные станции для электромобилей
1
POCO F6 Pro протестирован на Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ ОЗУ
+
Beelink представила мини-ПК SEi14 с поддержкой Intel Core Ultra 5 и eGPU
+

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
104
О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
2
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
179
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
37
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
2
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
8
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
4
Как учёные ищут Черные Дыры старше самой Вселенной
1
Как Россия и Китай вытесняют США из Африки - обзор публикаций СМИ
3

Сейчас обсуждают

REY_B_
03:51
К тому же, при атаке обычно используется плотное построение, чтобы группа истребителей выглядела на радарах как один объект. И отправленные на его перехват истребители будут иметь проблемы... Борьба...
Китайский бомбардировщик H-6K испытывает баллистическую ракету, напоминающую Х-47М2 «Кинжал»
Антон Дан
03:43
Какой бред, с автором статьи что-то не так. Дайте ему по голове самоучителем ПК для чайников, может перестанет такую ересь писать.) На своей практике не припомню чтобы хр часто переустанавливать приш...
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
AlexR1973
03:42
Анальный зонд введут в дупу усраины.
Депутат Рады: Украина может попросить Европу ввести войска
Кызахстанчево
03:31
дрочипод для долбодрочилей с патифоном вместо божественного андройда.
YouTube-блогер представил комплект 41rP0d$ MAX, добавляющий USB-C в Apple AirPods Max
Кызахстанчево
03:11
говно донатное
Fabula — нейросеть, которая нарисует ваш уникальный аватар по фото
Игаль Смирнов
03:09
Ну я могу сказать так у меня на пк 12400f, rtx 4060 11 работает нормально без притензий. А вот на ноуте i5 10210u, mx350 вроде работает нормально но работает все равно сильно медленее во всем, а так ж...
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
Александр Сазанцов
02:41
Учитывая, что ежедневно базы данных десятков популярных сервисов сливаются в интернет(а сколько при этом не сливается - во много раз больше) - твои пароли уже давно ходят по всему интернету, это я теб...
GeForce RTX 4090 взламывает сложные 8-значные пароли менее чем за час
Александр Сазанцов
02:39
Нет, не срабатывает.
GeForce RTX 4090 взламывает сложные 8-значные пароли менее чем за час
Артём Пельменный
02:38
Эх, ну и дрисня хейтерская. Ровно такую же простыню можно накатать, чтобы разбить эти фантазии влажные.
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
Александр Сазанцов
02:38
Ты походу совсем не понимаешь, о чем здесь идёт речь. Никакого лимита попыток при взломе хэшей нет. Ты попутал подбор паролей к сайту и взлом хэшей паролей. Это разные вещи, не надо так.
GeForce RTX 4090 взламывает сложные 8-значные пароли менее чем за час
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем