Стартап Muse представил ноутбук MuseBook стоимостью $300 на процессоре RISC-V под управлением Linux. Лэптоп ориентирован на разработчиков, предлагая до 128 ГБ памяти и высокую производительность.

Китайский стартап Muse представил ноутбук MuseBook, который обещает стать настоящей находкой для разработчиков и энтузиастов открытого программного обеспечения. Этот доступный по цене лэптоп, стоимостью всего 300 долларов, построен на базе новейшего процессора с архитектурой RISC-V, что делает его уникальным предложением на рынке.

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Внешне MuseBook напоминает популярный Apple MacBook, отличаясь элегантным и минималистичным дизайном. Однако, в отличие от продукции Apple, этот ноутбук работает под управлением операционной системы Linux, предоставляя пользователям свободу и гибкость открытой программной платформы.

Несмотря на свою доступную цену, MuseBook обладает впечатляющими техническими характеристиками. Он оснащен до 128 Гбайт встроенной флеш-памяти eMMC, что обеспечивает достаточно места для хранения файлов и приложений. Производительность ноутбука также находится на высоком уровне, позволяя ему справляться с различными задачами разработки и программирования.

Использование процессора на архитектуре RISC-V открывает новые возможности для разработчиков. RISC-V - это открытый стандарт набора команд, который позволяет создавать более эффективные, безопасные и настраиваемые процессоры. Разработчики смогут экспериментировать с новыми идеями и оптимизировать свои приложения под специфику архитектуры RISC-V. Кроме того, он может стать отличным выбором для студентов и энтузиастов, желающих познакомиться с миром Linux и открытого ПО.

Стартап Muse планирует начать продажи MuseBook в ближайшее время, ориентируясь как на китайский рынок, так и на международных покупателей.